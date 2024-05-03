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Formula 1 Miami GP

Marko: "Newey'nin gitmesi çok büyük bir kayıp"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya göre Adrian Newey'nin ayrılığı pek de iyi bir haber değil.

Ezel Tan
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, podyum töreninde

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Adrian Newey, uzun yıllardır görev aldığı Red Bull'dan ayrılma kararı aldı ve artık F1 projesinde yer almayacak.

2025'in başında şirketten tamamen ayrılacak olan Newey, muhtemelen yeni dönemde Ferrari için çalışacak.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Kronen Zeitung gazetesine verdiği röportajda Adrian Newey'in ayrılışı hakkında ilk kez konuştu.

Marko şöyle dedi: "Newey'nin ayrılması Red Bull Racing için büyük bir kayıp."

"Son zamanlarda günlük işlere her zaman dahil olmadı, her ayrıntıya, her dişliye dikkat etmedi fakat aerodinamik ve mekanik tutuşun pistle etkileşimini kontrol eden oydu."

"Büyük başarıları onu gerçek bir efsane haline getirdi."

"Son yıllarda genç mühendislerden oluşan iyi bir ekip kurduk, ancak 2026'da yeni düzenlemelere geçeceğiz ve geçmişte kurallar değiştiği zaman Adrian bu değişiklikleri en iyi şekilde yorumlayan isimdi."

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

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