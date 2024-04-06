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Formula 1 Japonya GP

Marko: "Newey, her takımın sahip olmak istediği biri"

Helmut Marko, Red Bull F1 takımının başmühendisi olan Adrian Newey'nin oldukça talep gören bir tasarımcı olduğunu dile getirirken; takımda ona sahip olmanın büyük bir kazanç olduğunu da ekledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, Parc Ferme'de kutlama

Red Bull Content Pool

1980'lerin başında F1 kariyerine başlayan Newey, bu zamana kadar şampiyonluk kazanan araçların çoğunun tasarımında önemli rol oynadı.

Özellikle Red Bull Racing ile olan işbirliğinin büyük başarılar getirdiği Newey, şüphesiz F1'deki en iyi tasarımcılardan biri.

Geçtiğimiz hafta Aston Martin'in Newey'e milyonlarca dolarlık bir teklifte bulunduğu söylentisi ortaya çıkmıştı. Ancak Japonya Grand Prix hafta sonunda konuşan Aston Martin takım patronu Mike Krack, bu söylentileri reddetti. 

Red Bull danışmanı Marko'ya, Aston Martin söylentilerinin doğru olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Bunu Newey'e sormanız gerekiyor."

"O çok talep gören bir tasarımcı, herkesin sahip olmak istediği biri. Eminim bu ilk teklif değildir ve son da olmayacaktır."

"Newey'i kaybetmek büyük bir dezavantaj olur çünkü bu, onu başka bir takımın alacağı anlamına gelir. Böyle bir durumda bilgi birikiminin yanı sıra inanılmaz bir deneyimi de beraberinde götürecektir."

"O adeta kült bir figür gibi, bu yüzden genç mühendisler için de çok önemli. Onlar Newey ile çalışmak istedikleri için takıma geliyorlar. Gerçekten Adrian'a sahip olmak büyük bir kazanç."

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