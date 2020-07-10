Marko net konuştu: "Vettel, 2021'de Red Bull'da yarışmayacak"

Red Bull, geçen yılın sonunda Max Verstappen'le uzun vadeli bir anlaşma imzaladı ve ikinci pilot koltuğunda da nispeten iyi bir iş yapan Alex Albon var.

Son günlerde Red Bull'un 2021 için Sebastian Vettel'le ilgilendiği ve bazı şeylerin değişmesi halinde Alman pilotun takıma geleceği iddia edilmişti.

Vettel de dün itibariyle Red Bull'a olan ilgisini gizlemedi ve teklif alması halinde döneceğini açık şekilde ortaya koydu.

Ancak bugün ORF'ye konuşan Marko, iddiaları "saçmalık" olarak yorumladı ve takıma gelme ihtimalinin bulunmadığını duyurdu.

Marko, "Net açıklama şu ki, bir gazetecinin yazdığı şeylerin içi tamamıyla boş ve hiçbir anlam ifade etmiyor. Hem biz hem de ben Sebastian'a bunu söyledik, 2021'de ona verebilecek boş bir koltuğumuz yok."

"Şimdi 2021'i planlıyoruz ve Sebastian için hiç yerimiz yok." dedi.

2021'de Vettel'le değil, Albon ve Verstappen'le mi yarışacakları sorusuna, "Aynen öyle." yanıtını verdi.

Marko dakikalar sonra Sky İtalya'ya da şunları söyledi: "2021'de Red Bull Racing'de Vettel için yerimiz yok, takımın boş koltuğu yok. 2022'de bazı sürücülerin sözleşmeleri sona erecek ve diğer seçeneklere bakma fırsatı elde edeceğiz."

Marko, Verstappen ve Albon'un pazar günkü yarışta yaşadığı sorunların kerblerin fazla kullanımından kaynaklandığını belirtti ve bunun için önlemler aldıklarını belirtti.

Ayrıca 7., 8. ve 9. virajlardaki zaman kaybı için de, "Denge sorunlarını çözmek için bazı önlemler aldık. Bunu ayrıntılı olarak açıklamak zor. Neyse ki bugün hava iyi. Umarım şimdi dengeyi tekrar bulabileceğiz çünkü yarın hava durumu çok kötü. Yarın araç kullanabilecek miyiz onu bile bilmiyoruz. Ancak teorik açıdan ilk sıralama turlarına kıyasla çok daha iyi bir konumda olmalıyız." dedi.