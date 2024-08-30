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Formula 1 İtalya GP

Marko: "Nerede hata yaptığımızı bulmaya çok yakınız"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, RB20'nin gelişim sürecinde hata yaptıklarını kabul etti.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull sezona çok iyi başlasa da devamını getiremedi ve şimdi şampiyona liderliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bugün Sky'a konuşan Marko, problemin ne olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "Güncelleme getirdiğiniz zaman, normalde bunların işe yaraması gerekir."

"Fakat getirilen güncellemelerden birisi aracın dengesini bozdu. Bu da sürücülerin güvenini olumsuz etkiledi."

"Araç önden kaymadan arkadan kaymaya dönüyor, sonra tam tersi oluyor. Lastik aşınması önemli ölçüde daha yüksek. "

"Şimdi yavaş yavaş bu yanlış yönün neresi olduğunu bulmamız gerekiyor. Şu anda topladığımız bilgilerle, özellikle de Zandvoort'ta, bu noktaya yaklaştığımızı düşünüyorum.

Newey'nin boşluğunu doldurmanın zorluğu sorulduğunda ise şöyle dedi: "Elbette yaşananlar ve Newey'nin ayrılışı göz önüne alındığında bu çok açık."

"Ancak binden fazla çalışanımız, büyük ve çok iyi organize olmuş bir ekibimiz var."

"Şimdi bir araya gelip doğru kararı vermemiz gerekiyor. Fakat bence doğru yoldayız. Şu anda önemli olan her yönden sakin olmak ve ileriye doğru yapıcı şekilde çalışmak."

 

 

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