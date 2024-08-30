Marko: "Nerede hata yaptığımızı bulmaya çok yakınız"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, RB20'nin gelişim sürecinde hata yaptıklarını kabul etti.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull sezona çok iyi başlasa da devamını getiremedi ve şimdi şampiyona liderliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bugün Sky'a konuşan Marko, problemin ne olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "Güncelleme getirdiğiniz zaman, normalde bunların işe yaraması gerekir."
"Fakat getirilen güncellemelerden birisi aracın dengesini bozdu. Bu da sürücülerin güvenini olumsuz etkiledi."
"Araç önden kaymadan arkadan kaymaya dönüyor, sonra tam tersi oluyor. Lastik aşınması önemli ölçüde daha yüksek. "
"Şimdi yavaş yavaş bu yanlış yönün neresi olduğunu bulmamız gerekiyor. Şu anda topladığımız bilgilerle, özellikle de Zandvoort'ta, bu noktaya yaklaştığımızı düşünüyorum.
Newey'nin boşluğunu doldurmanın zorluğu sorulduğunda ise şöyle dedi: "Elbette yaşananlar ve Newey'nin ayrılışı göz önüne alındığında bu çok açık."
"Ancak binden fazla çalışanımız, büyük ve çok iyi organize olmuş bir ekibimiz var."
"Şimdi bir araya gelip doğru kararı vermemiz gerekiyor. Fakat bence doğru yoldayız. Şu anda önemli olan her yönden sakin olmak ve ileriye doğru yapıcı şekilde çalışmak."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Brown: "Bence yarın epik bir mücadele göreceğiz"
Horner: "Araçta yolunda gitmeyen bir şeyler var"
Sainz: "Önden kayma sorunu daha iyi bir pozisyona mal oldu"
Alonso: "Eğer yarın puan alamayacağımı düşünürsem yarışmayacağım!"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar