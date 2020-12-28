Marko, neden Perez'i Hulkenberg'e tercih ettiklerini açıkladı

Red Bull, sezona Alex Albon'la başladı ancak Taylandlı sürücü takım arkadaşı Max Verstappen'in oldukça gerisinde kaldı.

Zaman zaman iyi performans göstermeyi başarsa da, yıl boyunca çok istikrarsızdı ve bundan ötürü Red Bull kendisiyle yollarını ayırma kararı aldı.

Motorsport.com'la özel röportajında Helmut Marko, "Tutarlı şekilde iyi sonuçlar alsaydı, böyle tartışmalar ortaya çıkmazdı. Mugello'daki üçüncülükten sonra düğümün çözüldüğünü düşündük, Sochi'deki yarışta yine kötüydü." dedi.

Marko her fırsatta Albon'la devam etmek istediklerini söyledi ama kendisiyle yollarını ayırma kararı almaları halinde ana adayların Sergio Perez ile Nico Hulkenberg olacağını belirtti.

Yine de Red Bull, nihai kararı vermek için yıl sonunu bekledi.

Marko, "Çok rahat bir pozisyondaydık. Ne Hulkenberg ne de Perez'in Red Bull Racing gibi çekici bir alternatifi yoktu."

"Bu yüzden onlara sezon bitene kadar beklemelerini ve sonra bir karar alacağımızı söyledik."

"İlk temas onlardan geldi. Sonbahar'da, İtalya'daki yarışlarla giderek yoğunlaştı." dedi.

Bu iki pilotun artıları sorulduğunda Marko, "Perez için bu, cevaplaması daha kolay bir soru. ilk söylenen şey yükselişte olan inanılmaz form grafiği. Bence bu, Formula 1'deki en iyi sezonuydu."

"O bir şey. Diğeri ise: kazandığı yarışta Russell daha iyi lastikleri olmasına rağmen Mercedes'iyle çok fazla farkı kapatamadı. O hızı değerlendirebilmesi, lastiklerin üstündeki yükü fazla arttırmadan rakibini arkasında tutabilmesi, birkaç yarışta bunu çok güzel bir şekilde gösterdi."

"Birkaç kez şanssızlık da yaşadı. Mesela Bahreyn'de üçüncü giderken yarış dışı kaldı."

"Ayrıca Perez, Mercedes motorunu pek çok sezon kullandı ve sürülebilirlik, tepki gibi tüm bu şeyleri iyi biliyor."

"Hulkenberg'in kullandığı son motor Renault motoruydu. Muhtemelen Mercedes motoruyla katıldığı üç yarışı sayamazsınız. Çünkü bunlarda veri toplamaktan çok araca uyum sağlamakla meşguldü." dedi.