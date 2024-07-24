Marko: "Ne yazık ki güncellemeler istediğimiz sonucu vermedi"

Verstappen Macaristan'daki yarışı beşinci sırada tamamlayarak 2021 sezonunun sonundan bu yana ilk kez üç yarış üst üste zafere ulaşamadı. Ayrıca yarışın son turlarında podyumun son basamağı için mücadele ederken Lewis Hamilton ile temas etti.

Verstappen yarıştan sonra takımının strateji seçiminden ve Macaristan Grand Prix'si boyunca RB20'yi kullanmanın verdiği histen dolayı hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

Hollandalı pilot, yarıştan sonra kendini eleştirenlere de sert yanıtlar verdi. Marko, Verstappen'in Hungaroring'deki olaylardan sonra pek de iyi bir ruh halinde olmadığını kabul etti.

Marko, Macaristan Grand Prix'sinin ardından F1-Insider adresine verdiği demeçte, "Max gerçekten çok öfkeli."

"Ruh halinin tekrar düzelmesini sağlamalıyız: Aracımız yeniden gelişmek zorunda. Ne yazık ki güncellemeler istediğimiz sonucu vermedi." dedi.

Marko'nun Red Bull Racing'deki geleceği geçtiğimiz günlerde açıklığa kavuştu. PlanetF1.com'un edindiği bilgilere göre Marko, en azından 2026 yılının sonuna kadar Red Bull Racing'de olacak.

Marko F1-Insider'a yaptığı açıklamada, takımın yeniden Verstappen'i zaferlere taşıyacak bir araç tasarlaması gerektiğini söyledi.

"Şimdi her şey aracı yeniden geliştirmek ve Max'e iyi bir araç vermekle ilgili. İşte o zaman yeniden sakinleşecek."

"O Formula 1'deki en iyi pilot, araçta fark yaratan kişi o. Bunu bildiğimizin de farkında."