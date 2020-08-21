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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz"

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Marko: "Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, FIA'nın motor modu yasağının kendilerine avantaj getirebileceğini ve Max Verstappen'i en genç şampiyon yapma ihtimallerinin devam ettiğini düşünüyor.

FIA, Belçika veya İtalya GP ile birlikte sıralama modlarını yasaklamayı düşünüyor ve böylece takımlar, Q3'te motor modlarını değiştiremeyecekler.

Şu anda en güçlü sıralama modunun Mercedes'te olduğu düşünülüyor. Bu yüzden en çok etkilenecek takımın da Mercedes olması bekleniyor.

Bu, şampiyonluk savaşında Mercedes'in en büyük rakibi olan Red Bull için bir avantaj olabilir çünkü Honda'nın sahip olduğu mod Mercedes'inki kadar iyi değil.

Konu hakkında konuşan Marko, "Bence Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz."

"İspanya'da seviyemizin altında performans gösterdik. Cuma günü Mercedes'le aynı tempodaydık, ancak yarışta arka lastiklerde aşırı ısınma vardı. Bu yüzden hızımızı azaltmak zorunda kaldık."

"Alex Albon'la olan durum, ayarlarda da bir hata yaptığımız için Max'le olandan daha kötü oldu."

"Ayrıca, sıralama modu Belçika'da yasaklanacak. Bu, sadece sıralama hızını etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda yarışta pit stop öncesi ve pit stop sonrasını da etkileyecek. Ek olarak geçişler üzerinde de etkisi olacak."

"Bence Belçika'da daha yakın olacak. Şasinin zayıf yönleri devam ediyor, araç öngörülemeyen şekilde davranıyor. Bunun nedeni, rüzgar tünelinde elde edilen sonuçların pistte gördüklerimizle korele olmaması. Ancak bunun üzerinde çalışıyoruz. Takım, aracın dengesini arttırması gereken yeni parçaları Belçika'ya getirecek. Henüz sezonun orta noktasına bile gelemedik ve bir noktada Mercedes’in başarılı serisi sona erecek."

Hangi seriden bahsettiği sorusuna Marko, "Lewis Hamilton üç tekerlekle Silverstone'da galibiyete ulaştı. Mesela Barcelona'da karbon parçanın üzerinden geçti ama hasar almadı. Ama bu, hep böyle devam etmeyecek." yanıtını verdi.

Marko sözlerine şöyle devam etti: "Honda, yarış temposunda gelişmeyi başardı ama henüz sıralama temposu o kadar da iyi değil. Teorik olarak hem Spa hem de Monza bizim için zor olacak. Ama geçen yıl her iki yarışta da iyi bir tempomuz vardı."

"Sadece Max sorun yaşadığı için sonuca yansıtamadık. Ama Mercedes'e yakın olmayı ve onlarla savaşmayı umuyoruz."

"Yine de arka lastiklerin aşırı ısınmasıyla ilgili sorun yaşadığımızı biliyoruz. Barcelona'da Bottas'ın Max'i geçememesine şaşırdık." 

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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