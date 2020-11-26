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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Marko: "Motor kararını Aralık ayında vereceğiz"

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Marko: "Motor kararını Aralık ayında vereceğiz"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Aralık ayında 2021'den sonra hangi motoru kullanacaklarına karar vereceklerini söyledi.

Red Bull, gelecek yılın ardından Honda'nın spordan çekilecek olmasından ötürü boşa çıkacak ve şu anda hiçbir motor üreticisiyle anlaşması yok.

Seçeneklerden bir tanesi, Honda motorunu bağımsız olarak kullanmak olabilir. Ancak böyle bir durumda takım, gerekli tesislere sahip olmadığı için motoru geliştiremeyecek.

Bundan ötürü de Red Bull, sadece motor gelişimi durdurulursa böyle bir seçeneği seçmek istiyor. Aksi takdirde tek seçenek Renault'ya dönmek olacak.

Konu hakkında bugün açıklamalarda bulunan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, önümüzdeki ay bir karar vereceklerini belirtti.

Marko, “Karar henüz verilmedi, ancak Aralık ayı başında hangi yöne gideceğimizi anlayacağız."

"Mevcut kurallara göre motor yapmak çok zor ve pahalı. FIA yeni üreticileri Formula 1'e çekmek istiyorsa, motorlar daha basit ve daha ucuz hale gelmeli."

"Honda ile işbirliğine ancak düzenlemeler 'dondurulursa' devam edebiliriz. Bu sayede tasarım çalışması yapmayacağız. Sadece güç ünitesinin bakımı ile ilgilenmiş olacağız."

"Bu durumda bizim için faydalı olacak." dedi.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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