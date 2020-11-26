Marko: "Motor kararını Aralık ayında vereceğiz"

Red Bull, gelecek yılın ardından Honda'nın spordan çekilecek olmasından ötürü boşa çıkacak ve şu anda hiçbir motor üreticisiyle anlaşması yok.

Seçeneklerden bir tanesi, Honda motorunu bağımsız olarak kullanmak olabilir. Ancak böyle bir durumda takım, gerekli tesislere sahip olmadığı için motoru geliştiremeyecek.

Bundan ötürü de Red Bull, sadece motor gelişimi durdurulursa böyle bir seçeneği seçmek istiyor. Aksi takdirde tek seçenek Renault'ya dönmek olacak.

Konu hakkında bugün açıklamalarda bulunan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, önümüzdeki ay bir karar vereceklerini belirtti.

Marko, “Karar henüz verilmedi, ancak Aralık ayı başında hangi yöne gideceğimizi anlayacağız."

"Mevcut kurallara göre motor yapmak çok zor ve pahalı. FIA yeni üreticileri Formula 1'e çekmek istiyorsa, motorlar daha basit ve daha ucuz hale gelmeli."

"Honda ile işbirliğine ancak düzenlemeler 'dondurulursa' devam edebiliriz. Bu sayede tasarım çalışması yapmayacağız. Sadece güç ünitesinin bakımı ile ilgilenmiş olacağız."

"Bu durumda bizim için faydalı olacak." dedi.