Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Capito'nun COVID-19 testi pozitif çıktı
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Marko: "Motor değiştirirsek, Suudi Arabistan'da değil, Abu Dhabi'de yapacağız"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu Max Verstappen'in RB16B'sinde herhangi bir değişiklik olmayacak fakat Suudi Arabistan GP için bu ihtimal devam ediyor.

Marko: "Motor değiştirirsek, Suudi Arabistan'da değil, Abu Dhabi'de yapacağız"

Son günlerde Red Bull Racing'in Cidde'de Max Verstappen'i yeni bir motora geçireceğine dair yoğun söylentiler vardı. Hollandalı pilot bunu yaptığı takdirde kalan iki yarış için daha fazla güve sahip olan yepyeni bir motora sahip olacak fakat karşılığında 5 sıra grid cezası alacak.

Lewis Hamilton, Brezilya'da yeni bir motora geçti ve bu nedenle yılın son iki yarışı için daha iyi bir motora sahip. Bu da Cidde'de fark yaratabilir. 

Hamilton bu motorla sadece 400 kilometre tamamladı, Hollandalı pilotun motoru ise neredeyse 5 kat daha fazla mesafe gitti.

Son günlerdeki bu söylentiler, Red Bull tarafından yalanlanmıştı. Şimdi ise Helmut Marko, bunun doğru olmadığını tekrarladı ve eğer değişiklik yapacaklarsa, bunu Abu Dhabi'de yapacaklarını dile getirdi.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, şöyle dedi: "Şu anda Suudi Arabistan'da bir motor değişikliği yapılması planlanmıyor.

"Eğer olursa Abu Dhabi'de olacak."

Verstappen bu hafta sonu, Hamilton'dan en az 18 puan daha fazla alabilirse, kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde edecek.

Suudi Arabistan GP öncesi konuşan Verstappen, "Oldukça sakinim. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım ve sonrasında neler olacağını göreceğiz."

"Her halükarda henüz hiçbir şey bitmedi. Önümüzde daha pek çok zorluk var. Kesin olan şu ki her şeyimizi vereceğiz ve sezon için keyifli bir son olacak." dedi.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Capito'nun COVID-19 testi pozitif çıktı
Önceki haber

Capito'nun COVID-19 testi pozitif çıktı
Yorumları görüntüle
Casper Bekking Daha fazlası
Casper Bekking
Pirelli: “Cidde pisti, diğerlerinden oldukça farklı" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Pirelli: “Cidde pisti, diğerlerinden oldukça farklı"

"Kanatların esnekliğine yönelik testler, 2022'den önce sıkılaştırılmayacak" Suudi Arabistan GP
Formula 1

"Kanatların esnekliğine yönelik testler, 2022'den önce sıkılaştırılmayacak"

Fontana'nın 23 yıldır kayıp olan kaskı bulundu
Formula 1

Fontana'nın 23 yıldır kayıp olan kaskı bulundu

Daha fazlası
Helmut Marko
Marko: "Suudi Arabistan'da kazanmak zorundayız" Katar GP
Formula 1

Marko: "Suudi Arabistan'da kazanmak zorundayız"

Marko: "Verstappen, lastiklerini korumak için bilerek 0.5 saniye yavaşladı" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Marko: "Verstappen, lastiklerini korumak için bilerek 0.5 saniye yavaşladı"

Marko: "Verstappen, Amerika GP'de rahatsızlandı" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Marko: "Verstappen, Amerika GP'de rahatsızlandı"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Marko, Mercedes'e olan "tek taraflı yaklaşım" hakkında FIA ile konuşmuş
Formula 1

Marko, Mercedes'e olan "tek taraflı yaklaşım" hakkında FIA ile konuşmuş

Horner: "Red Bull takım olarak Mercedes'ten daha iyi"
Formula 1

Horner: "Red Bull takım olarak Mercedes'ten daha iyi"

Hamilton: "Deneyim, Verstappen'i daha da güçlendirecek"
Formula 1

Hamilton: "Deneyim, Verstappen'i daha da güçlendirecek"

Son Haberler

Marko: "Motor değiştirirsek, Suudi Arabistan'da değil, Abu Dhabi'de yapacağız"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Motor değiştirirsek, Suudi Arabistan'da değil, Abu Dhabi'de yapacağız"

Capito'nun COVID-19 testi pozitif çıktı
Formula 1 Formula 1

Capito'nun COVID-19 testi pozitif çıktı

"Verstappen, zihinsel olarak Hamilton'dan daha güçlü"
Formula 1 Formula 1

"Verstappen, zihinsel olarak Hamilton'dan daha güçlü"

Tanabe: "Cidde'nin diğer cadde pistleriyle alakası yok"
Formula 1 Formula 1

Tanabe: "Cidde'nin diğer cadde pistleriyle alakası yok"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.