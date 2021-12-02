Marko: "Motor değiştirirsek, Suudi Arabistan'da değil, Abu Dhabi'de yapacağız"

Son günlerde Red Bull Racing'in Cidde'de Max Verstappen'i yeni bir motora geçireceğine dair yoğun söylentiler vardı. Hollandalı pilot bunu yaptığı takdirde kalan iki yarış için daha fazla güve sahip olan yepyeni bir motora sahip olacak fakat karşılığında 5 sıra grid cezası alacak.

Lewis Hamilton, Brezilya'da yeni bir motora geçti ve bu nedenle yılın son iki yarışı için daha iyi bir motora sahip. Bu da Cidde'de fark yaratabilir.

Hamilton bu motorla sadece 400 kilometre tamamladı, Hollandalı pilotun motoru ise neredeyse 5 kat daha fazla mesafe gitti.

Son günlerdeki bu söylentiler, Red Bull tarafından yalanlanmıştı. Şimdi ise Helmut Marko, bunun doğru olmadığını tekrarladı ve eğer değişiklik yapacaklarsa, bunu Abu Dhabi'de yapacaklarını dile getirdi.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, şöyle dedi: "Şu anda Suudi Arabistan'da bir motor değişikliği yapılması planlanmıyor.

"Eğer olursa Abu Dhabi'de olacak."

Verstappen bu hafta sonu, Hamilton'dan en az 18 puan daha fazla alabilirse, kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde edecek.

Suudi Arabistan GP öncesi konuşan Verstappen, "Oldukça sakinim. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım ve sonrasında neler olacağını göreceğiz."

"Her halükarda henüz hiçbir şey bitmedi. Önümüzde daha pek çok zorluk var. Kesin olan şu ki her şeyimizi vereceğiz ve sezon için keyifli bir son olacak." dedi.