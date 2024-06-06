Marko: "Montreal'e favori olarak gitmiyoruz"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Montreal yarışı için favorinin Ferrari olduğu görüşünde.
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull Racing'in uzun süredir devam eden baskınlığı azalıyor gibi görünüyor. Takımın danışmanı Helmut Marko, bu hafta sonu yapılacak olan Kanada Grand Prix'si öncesinde, favorinin Ferrari olduğuna inanıyor.
Krone'ye konuşan Marko, "İlk üç yarıştaki hakimiyetimizi kaybettik."
"Rakiplerimiz mevcut düzenlemelerin üçüncü yılında bizi yakaladı, bazı şeyleri kopyaladı ve hatta geliştirdi."
"Artık gelişim için fazla yer yok. Bu da mantıklı bir şey, ekstrem bir durum yok."
"Ferrari, Kanada'da hem hız hem de performans açısından daha iyi durumda. Haliyle Kanada'ya favori olarak gitmiyoruz."
"Ancak eğer yağmur yağarsa, Max faktörünü yeniden görebiliriz."
Marko, Christian Horner ile bir tür "ateşkes" yaptıklarını da ekledi.
Marko, "Ateşkes yaptık." diyerek, bir süreliğine konuları kapattıklarını söyledi ve ekledi: "Artık üstün olmasak bile kazanmak istiyoruz. Bunu en iyi şekilde yapmak ve dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyoruz."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
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