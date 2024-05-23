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Formula 1 Monako GP

Marko, Monako'da Ferrari'nin tehdit olabileceğini düşünüyor

Red Bull Formula 1 danışmanı Helmut Marko, Ferrari'nin bu hafta sonu Monako Grand Prix'sinde Red Bull için en büyük tehdit olmasını beklerken, takım patronu Christian Horner ise en büyük tehditin McLaren olduğunu düşünüyor.

Burhan Güneydaş
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2024 Formula 1 gridinin birbirine yaklaşmasıyla birlikte, hem McLaren hem de Ferrari son iki yarışta arabalarını önemli ölçüde geliştirdi.

McLaren özellikle son haftalarda rekabetçi göründü. Lando Norris Miami'de ilk galibiyetini alırken, Imola'da son tura kadar Verstappen ile birincilik için mücadele etti.

Ancak Ferrari'nin de 0.1-0.2 saniye kazanmasıyla birlikte Marko, Scuderianın bu hafta sonu pole için daha büyük bir tehdit olmasını bekliyor.

Monako'da son 20 yılda pole pozisyonundan start alan pilotlar 13 kez zafere ulaştı.

Monaco'nun Red Bull'un şimdiye kadarki en zorlu mücadelesi olup olmayacağı sorusuna Marko,"Evet. Bu zorluğun üstesinden gelmek zorundayız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, waves to fans after securing Pole Position

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, waves to fans after securing Pole Position

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence Ferrari, Monte Carlo'da McLaren'dan daha büyük bir tehdit olacak, çünkü bu yarışta her şey sıralama turları ile ilgili."

"Bu zorluğun üstesinden kesinlikle gelmemiz gerekiyor." dedi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc henüz evinde galibiyet elde edemedi ancak 2021 ve 2022 yıllarında olmak üzere iki kez pole pozisyonuna ismini yazdırdı.

Ancak takım patronu Horner ise Imola'daki yüksek hızı nedeniyle McLaren'ın daha büyük bir tehdit olacağını düşünüyor.

Horner, "Bence McLaren demek zorundasınız. Şu anda çok hızlı bir arabaya sahipler."

"Piastri, belli anlarda hızlı görünüyordu, Lando'da yarış sonlarında çok hızlıydı."

"Ancak Ferrari de onlarla birlikte yarışıyor, yani karşımızda dört araba var, bu da sizin için harika bir şey."

"Yarış esasen Cumartesi kazanılıyor. Bu nedenle tek turluk performansa ve çok güçlü bir ön kısma sahip olmak çok önemli olacak." dedi.

McLaren, aracını farklı viraj hızlarında rekabetçi olabilecek hale getirmeyi başardı. Bu nedenle Horner, Woking merkezli ekibin her pistte mücadele içinde olacağını öngörüyor.

Horner, "Son birkaç yarışta ana rakibimiz onlardı ve araçlarına kesinlikle performans eklediler."

"Felsefeleri bizimkine çok benziyor. Onların tüm pistlerde rekabetçi olmasını bekliyoruz." dedi.

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