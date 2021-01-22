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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Monako, yarışın seyircili yapılmasını istiyor"

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Marko: "Monako, yarışın seyircili yapılmasını istiyor"
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Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Monako GP'nin seyircili şekilde düzenlenmesi yönünde bir çalışma yapıldığını belirtti.

Avustralya ve Çin yarışlarının ertelenmesinin ardından bu kez Monako, Bakü ve Kanada yarışlarının erteleneceği konuşuluyordu.

Hem Formula 1 yönetimi, hem de Monako bu iddiaları net bir dille yalanladılar.

Monako, F1 takviminin en önemli yarışlarından birisi olarak kabul görüyor ve geçen yıl pandemi nedeniyle spora ev sahipliği yapamadılar.

Monako hükümeti bundan ötürü bu yıl kesin olarak yarışa ev sahipliği yapmak istiyor ve şu anda arka planda çalışmalar devam ediyor.

Konu hakkında konuşan Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, yarışın seyircili şekilde yapılabileceğini belirtti.

Marko, "Şu anda yarışın yaklaşık yarım kapasiteli olacak şekilde, seyircili yapılmasına izin verecek bir konsept üzerinde çalışmalar yapıldığını duydum." dedi.

Artık Formula 1'in başında Stefano Domenicali yer alıyor ve eski Ferrari patronu, griddeki tüm takımlar tarafından destekleniyor.

Marko, 1 Ocak'ta Chase Carey'nin yerine CEO olarak göreve başlayan Domenicali ile ilgili de şöyle dedi: "Yeni Liberty CEO'su Stefano Domenicali son derece iyi bir iş çıkarıyor. Onun bir yarışçı olduğunu söylemek mümkün."

 
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Editör Kemal Şengül

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