Marko, Monako GP sonrası Red Bull'un stratejistini övdü

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Yağmurun etkisini gösterdiği ve sonrasında pistin büyük oranda kuruduğu Monte Carlo caddelerinde, en doğru stratejiyi Red Bull seçti ve Sergio Perez, her iki Ferrari sürücüsünü de geçerek galibiyete uzanan isim oldu.

Perez yarışın ilk bölümünde geçiş lastikleri için pite giren ilk isimlerden birisiydi ve bu hamle onu Charles Leclerc'in önüne geçirdi.

Pilotlar yavaş yavaş kuru zemin lastiklerine geçerken, iki Red Bull pilotu da Ferrari sürücülerinden önce pite girdi ve bu da Perez'in Sainz'ı, Verstappen'in de Leclerc'i geçmesini sağladı.

Kararlarda imzası olan takım stratejisti Hannah Schmitz, Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'dan övgü aldı.

Marko şöyle dedi: "Ferrari'nin bunu nasıl yaptığını yargılayamam fakat karşımıza çıkan fırsatları değerlendirdiğimiz için mutluyuz."

"Bugün belirleyici faktör stratejiydi. Diğer takımlar geçiş lastikleriyle en hızlı turları atmış olsalar bile, sakince dışarıda kalmaya devam etmek önemliydi."

"Tüm takımla, özellikle de baş stratejistimiz Hannah ile gerçekten gurur duyuyorum."

"Milton Keynes'ten pek çok bilgi aldı ama sakinliğini korudu ve doğru kararı vermeyi bekledi."

"Bu, sadece kazanmamızı sağlamakla kalmadı, Max'i de Leclerc'in önüne taşıdı."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images