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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff ile yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini ve takımda kalacağını açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull'un Motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko ile Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff arasında bugün kritik bir görüşme gerçekleşti.

Marko, toplantı sonrası Sky'a yaptığı açıklamada "görüşmenin çok iyi geçtiğini" ve takımla devam edeceğini açıkladı.

Sky Almanya ve ORF'ye konuşan Marko, "Son 24 saatin çalkantılı geçtiğini söyleyebilirim."

"Oliver Mintzlaff bugün öğle yemeğinde geldi. Çok iyi bir sohbet gerçekleştirdik. Ortak görüş: kalıyorum. Fakat takıma sükûnet getirmeliyiz. Önceliğimiz bu."

"Tüm noktalarda anlaştık. Burada devam edeceğim. Anlaşmam hâlâ 3 senelik."

"Ancak sükunet dönmek zorunda." dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen bu süreçte Helmut Marko'nun en büyük destekçisiydi.

Bu destekle ilgili Marko, "Gerçekten çok etkileyiciydi. Bunun için ona minnettarım."

"Max, bu kadar karakter gücü olmasına rağmen sadakat gösteren az sayıdaki insandan biri." dedi.

Horner ve açığa alınan çalışanın sözde sohbet geçmişini sızdırdığı iddiasını da yalanlayan Marko, "Sızdırma iddiası tamamen saçmalık. Bu verileri göndermek bir yana, cep telefonumu kullanabildiğim için mutluyum. Bu sohbetlerin hiçbirini görmedim."

"Kasıtlı olarak bunun dışında kaldım. Sonra fark ettim ki beni bununla ilişkilendirmek neredeyse planlı bir operasyondu. Lauda'nın dediği gibi kurnazcaydı." dedi.

Sonrasında Newey-Ferrari iddiaları soruldu.

Marko, "Umarım olmaz." dedi ve takımın işine odaklandığı takdirde, bunun gerçekleşmeyeceğini ima etti.

Son olarak, Wolff'un kendisi hakkında yaptığı "Mercedes'e gelebilir" yorumları soruldu.

Marko, "Toto'nun yorumlarını okudum. Teklif ettiği şey için çok minnettarım! Fakat şu anda bunu yapmama gerek yok. (gülüyor, şaka yapıyor)" dedi.

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