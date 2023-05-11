Marko: "Miami, Verstappen'in en iyi yarışlarından birisiydi"

Bakü'de en iyi performansından uzak görünen Max Verstappen, günler sonra Miami'de kariyerinin en iyi yarışlarından birisini çıkardı.

Cumartesi günü hem hata yapan hem de şanssızlık yaşayan Verstappen, dokuzuncu başladığı pazar günkü yarışta harika geçişlere imza attı.

Sert lastiklerle uzun bir ilk bölüm geçiren genç sürücü, son bölümde Sergio Perez'in ardına geldi ve güzel bir geçişle galibiyete uzanmayı başardı.

Bu performans hakkında konuşan Helmut Marko, Verstappen'in cumartesi günü hariç kariyerinin en iyi hafta sonlarından birisini geçirdiğini belirtti.

De Telegraaf'a konuşan 80 yaşındaki Marko, "Max inanılmaz bir performans sergiledi."

"Harika bir tempo yakaladı ama aynı zamanda lastikleri de çok iyi kontrol etti."

"Bence bu Max'in kariyeri boyunca sergilediği en iyi performanslardan biriydi fakat bunu söylerken sıralama turlarını dikkate almamak gerekiyor!"

"Bunun dışında her şeyi doğru yaptı."

"Yarıştan önce, güvenlik aracı ya da başka bir şey tarafından engellenmesinden korkuyorduk. Ancak Max her şey normal gittiğinde durdurulamazdı." dedi.