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Marko: "Mercedes'le benzer seviyedeyiz"

Ekleyen:
, Editör

Osterreich gazetesine konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, temkinli açıklamalarını sürdürse de, Mercedes'le benzer bir tempoya sahip oldukları görüşünde.

Marko: "Mercedes'le benzer seviyedeyiz"

Red Bull, testlerin öne çıkan takımı olmayı başarmıştı ancak Mercedes, genellikle testlerde elini açmıyor ve rakipleri üzerinde baskı yapmaya çalışıyor.

Son günlerde bu yönde çok fazla açıklama oldu ve Red Bull'un danışmanı Helmut Marko da, Mercedes'in dolu depoyla turladığını ancak kendi hesaplamalarına göre nerdeyse benzer seviyede olduklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Marko, "Testlerden sonra Bahreyn'de kaldım. Uçakla oradan oraya gitmek istemedim. Sürücülerimiz, simülatörde çalışarak sezon başlangıcına hazırlanmak üzere İngiltere'ye döndüler. Yine de hiçbir şeyi kaçırmıyorum, telefonum her zaman açık."

"Bu yıl sezon başından itibaren hızlı olmak istiyorduk. Bu sefer testlerde her şey mükemmel gitti ve aynı çizgide devam etmemizi istiyorum. Yine de bir kırlangıçla bahar gelmez. Eğer Mercedes'in yakıt miktarını doğru hesapladıysak, o zaman birbirimizle neredeyse aynı seviyedeyiz."

"Testlerde kimse tüm kartlarını açık istemek istemiyor. Bu yüzden şahsen sezonun ilk yarışını sabırsızlıkla bekliyorum. O zaman herkes neler yapabileceğini ortaya koyacak. Her halükarda şampiyonluk için savaşmak istiyoruz ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Marko, Yuki Tsunoda'ya da ayrı bir parantez açtı.

"Yeni AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda benim için hoş bir sürpriz oldu. Kullandığı her yeni lastik setinde zamanını geliştirdi. Sürüş yetenekleri beni etkiledi. Elbette bunu geçen yıl Formula 2'de görmüştük ama yaptığı şey güzeldi."

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Editör Kemal Şengül

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