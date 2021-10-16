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Marko: "Mercedes'in 'yasa dışı' bir şey yaptığını sanmıyorum fakat ortada bir tuhaflık var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in motor tarafında yasa dışı bir şey yapmadığını fakat ortada bir gizem olduğunu düşünüyor.

Marko: "Mercedes'in 'yasa dışı' bir şey yaptığını sanmıyorum fakat ortada bir tuhaflık var"

Red Bull, yaz arasından bu yana Mercedes'in temposunu yakalamakta zorlanıyor ve Intercity İstanbul Park'da durumun bir kez daha böyle olduğu görüldü.

Mercedes'in güçlü düzlük performansına dikkat çeken Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, ortada bir "hile" olmasa bile bir tuhaflık olduğunu söyledi.

Marko,"Mercedes Türkiye'de çok üstündü. Max Verstappen ıslak zemindeyken normalde Bottas'ı geçmekte zorluk çekmemeliydi. Fakat İstanbul'da Lewis'in takım arkadaşını yakalama şansı yoktu."

"Lewis'e baktığımızda, AlphaTauri sürücümüz Yuki Tsunoda yarışın başında onu zekice ardında tuttu. Onu daha hızlı geçmiş olsaydı, yarışı bile kazanabilirdi çünkü Bottas'ın ardına gelseydi kesinlikle yer değiştirirlerdi."

"Açıkçası Mercedes'in düzlüklerdeki hızı bizi biraz şaşırtıyor. Bazen bizden 15 km/s daha hızlılar. Fark gece ve gündüz gibi. Bu fark, bize kıyasla daha fazla yere basma gücü üreten bir arka kanat kullanmalarına rağmen ortaya çıkıyor."

"Özellikle düşük yakıt yükünde bizden çok daha hızlılar. Yarışın başında hâlâ onlara yakın olabiliyoruz. Hamilton'ın Tsunoda'ya karşı bu kadar zorlanmasının nedeni buydu. Hamilton, Tsunoda'yı geçtikten sonra Gasly'i rahatça geride bıraktı."

"Mercedes'in yasa dışı bir şey yaptığını sanmıyorum. Fakat Silverstone'dan beri bir tuhaflık var. Bu yüzden birdenbire nasıl bu kadar hızlandıklarını araştırmamız gerekiyor. Bu sadece motorla mı alakalı yoksa başka bir şey mi var?"

"Şimdi bu sırrı ortaya çıkarmak ve sonra buna karşı koyabilmek için varımızı yoğumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Bunu olabildiğince çabuk yapmalıyız."

"Eğer performanslar arasındaki farklar, İstanbul'dakiyle aynı kalırsa, kalan yarışlarda sorunumuz olacak. Altı yarışta sadece Meksika ve Brezilya, rakımları sayesinde bize uygun görünüyor. Geri kalanı ise açıkça Mercedes'e daha uygun."

Verstappen'in yaşadığı önden kayma problemleri göz önüne alındığında Red Bull'un Austin'de yeni bir şasiye geçebileceği söyleniyor.

Marko, "İstanbul'daki durum ideal değildi. Max sürekli önden kaymadan şikayetçiydi ve bundan bir türlü kurtulamadık."

"Savaşmaya devam edeceğiz. Max'in mevcut durumla bu kadar rahat başa çıması da olumlu. Çünkü sakin kalıyor ve sadece şu anda sahip olduğu dezavantajları söylüyor." dedi.

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