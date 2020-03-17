Marko, Mercedes'in Vettel'le ilgileneceğini düşünüyor

Ferrari'nin dört kez dünya şampiyonu pilotu Sebastian Vettel'in Ferrari ile olan anlaşması, 2020 sezonunun ardından sonra erecek ve henüz taraflar yeni bir anlaşma imzalamadı.

Ayırca Mercedes'te Lewis Hamilton ile Valtteri Bottas'ın, Red Bull'da ise Alex Albon, Daniil Kvyat ve Pierre Gasly'in sözleşmesi sona eriyor.

Daha önce Vettel'in ismi McLaren ve Renault takımlarıyla da anlılmıştı.

Red Bull'da Vettel ile çalışan ve şampiyonluk yaşadıkları dönemde Alman pilotun en büyük destekçisi olan Helmut Marko, Auto Bild'e verdiği demeçte Vettel'e Red Bull'da yer olmadığın ancak iyi performans göstermesi halinde Mercedes'in kendisine ilgi gösterebileceğini söyledi.

Marko, "Dört kez dünya şampiyonu olması nedeniyle Sebastian'ın sözleşmeyle ilgili yüksek maddi talepleri var."

"Ancak Red Bull olarak pek ucuz olmayan Max Verstappen'le uzun vadeli olarak anlaştığımız için, başka bir büyük sözleşme yapmamız mümkün olmayacak."

"Sebastian şimdi bir transfer kapanında. Ferrari kendisini Leclerc'e adadı ve biz Verstappen'e adadık. Şimdi kendisini önümüzdeki sezon kanıtlaması gerekiyor ve eğer sürüşüne uygun bir araç alabilirse, bunu yapmasını bekliyorum. Eğer bu yıl Leclerc'i yenerse, Ferrari onu düşünmek zorunda. kalacak."

"Leclerc'i yenerse bu, Mercedes için de ilginç olacak. Alman pasaportu bu durumda kendisi için önemli bir artı olacak."

"Sebastian'ın yeteneği ve potansiyeli var, ancak bunu elde etmek için rahat olduğu bölgeden çıkması gerekiyor. Araç tarzına uygun olmalı. Ama onun takım arkadaşı, kendisine ne verdiğinize bakılmaksızın araçtan her şeyi çıkarıyor."

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