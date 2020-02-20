Marko: "Mercedes'in tasarımı yasal değil"

Mercedes'in araç üstü kamerasından çekilen görüntülerde, Lewis Hamilton ile Valtteri Bottas2ın virajlarda ve sonrasında direksiyonu ileri geri hareket ettirebildiği görüldü.

Sistemin çalıştığı esnada ön tekerlek açılarının değiştiği dikkatlerden kaçmadı. Bu sistem teoride virajlarda daha fazla yere basma gücü, düzlükte ise hızlı olmayı sağlıyor.

Barcelona'da bu konuyu değerlendiren Allison, yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını ve buna DAS (Dual Axis Steering) "Çift Eksenli Direksiyon*" adını verdiklerini söyledi.

Bugün detaylı bir açıklama yapan Mercedes F1 teknik patronu James Allison, Barcelona testlerinin ikinci gününde çok tartışılan yeni direksiyon sistemleri hakkında konuştu ve DAS adı verilen sistemin yasal olduğundan emin olduklarını söyledi.

Ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko aynı görüşte değil.

Marko, "Sürüş esnasında araçların kamber ayarını değiştirirseniz, lastiğin temas yüzeyini de değiştirmiş olursunuz."

"Dolayısıyla küçük bir aralıkta bile olsa aracın yerden yüksekliğini de değiştirmiş olursunuz."

"Ve bunu yapmak yasaklandı. Çünkü sistem daha sonra kullanılmasına izin verilmeyen aktif süspansiyonun çalışması metoduna karşılık geliyor." dedi.