Marko, Mercedes'in sorun yaşadığına pek inanmıyor

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Tüm takımlar test günlerini yeni araçlarının istedikleri gibi çalışıp çalışmadığını görmek ve araçlarını ilk test için mümkün olan en iyi şekilde ayarlamak için kullanıyorlar.

Bu test günlerinde bazı takımlar araçlarını epey değiştirdiler. Mercedes'in yeni sidepod yapısı dikkat çekerken, Red Bull da testin son gününde yeni bir sidepod tasarımına geçti.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, yeni sidepod güncellemesinden ve aracın genel performansından memnun görünüyor.

Bahreyn GP'ye bazı güncellemeler getireceklerini doğrulayan Marko, Sport1'e şöyle dedi: "Bazı parçalar olacak ama aracımız testlerde Bahreyn'dekiyle büyük oranda aynıydı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, leads George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Motorsport Images

"En iyi turu atmış olabiliriz fakat bunu C5 lastikle yaptık. Max'in C3 lastikleriyle attığı tur daha önemliydi. Bu, yarış hafta sonu sıralama turlarında kullanılacak lastik."

"Büyük güncellememiz Bahreyn'de beklendiği şekilde çalıştı ve iki pilotumuz da aracı oldukça iyi şekilde sürebiliyordu."

"Ayrıca -özellikle- dayanıklılığı etkileyebilecek olan düzlüklerdeki dalgalanma problemiyle alakalı büyük bir sorun yaşamadık."

"Mercedes bu konuyu henüz kavrayamamış gibi görünüyor."

Fakat Marko, Ferrari'yi övse de Mercedes'i oyun dışında görmüyor.

"Ferrari'nin çok dayanıklı olan kompakt bir araç ürettiğini biliyoruz. İyi çalışıyor."

"Diğer yandan Mercedes'i de hepimiz biliyoruz. Test günlerinde hep şikayetçi olurlar ve sonrasında aniden her şey çözülür. Geçen yıl da durum böyleydi. Testlerde çok sorun yaşadılar ve ilk yarışta galibiyete ulaştılar..."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Motorsport Images