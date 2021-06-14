Marko: "Mercedes'in Russell'ı alması mantıklı olur"

Sky İtalya geçtiğimiz günlerde George Russell'ın yeni sezonda Mercedes'le yarışmaya yakın olduğuna yönelik özel bir haber yaptı.

F1-Insider.com da bugün Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşının George Russell olacağını iddia etti.

Habere göre Russell yeni sezonda, 2017'den beri Mercedes için yarışan Valtteri Bottas'ın yerini alacak.

Williams yeni sezonda Russell'ı takımda tutmayı istiyor olsa da karar büyük oranda Mercedes tarafından veriliyor çünkü İngiliz pilot hâlâ Mercedes akademisinde.

Bu konuda konuşan Williams patronu Jost Capito, "George'u takımda tutmayı istiyoruz fakat kararı Mercedes'in vereceğini biliyoruz." demişti.

Konu hakkında F1-Insider.com'a konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko ise Mercedes'in Russell'la anlaşmasını mantıklı buluyor.

Marko, "Bu, mantıklı bir karar olur. Hamilton mutlu olmasa bile Russell'ı daha fazla tutamazsınız. Aksi takdirde [sürücü akademisine] harcadığınız paraların mantığı kalmıyor." dedi.

Marko, gelecek yıl için Bottas'a kapıyı kapatırken, Fin pilot için tek seçeneğin Williams olacağını da ekledi.

Bu konuda Marko, "Bottas'ın bizi aramasına gerek yok çünkü takımda boşluk yok. Aslında, onun sadece Russell'la takas edilebileceğini düşünüyorum. Bence Williams onun için tek seçenek olacak." dedi.

İddialara göre resmi açıklama, Britanya Grand Prix'si civarında yapılacak.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images