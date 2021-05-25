Marko: "Mercedes'in ön kanadını da protesto edilmeye aday"

Red Bull, Alpine, Ferrari ve Alfa Romeo gibi takımların arka kanadının olması gerekenden fazla esnediği yönünde görüşler var.

Ferrari, yeni çekme testleri öncesinde Formula 1’de esnek kanattan faydalanan takımlardan biri olduklarını kabul etti. Aynı şekilde Alfa Romeo ve Red Bull da bunu dolaylı yoldan kabul ettiler.

FIA, Monako Grand Prix’si öncesinde, takımların aerodinamik açıdan avantaj yakalamalarını sağlayan esnek arka kanatlar için yakın bir tarihte daha katı bir çekme testi uygulayacağını açıkladı.

Ancak Mercedes, bu testlerin Fransa GP hafta sonundan önce değil, Bakü'den önce yapılmasını istiyor. Çünkü Bakü, uzun düzlüklere sahip olduğu için esnek kanadın en çok zaman kazandırdığı pistlerden bir tanesi olacak.

Ancak Marko, Bakü'ye kadar böyle bir değişiklik yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, "Kanadımızı değiştiriyoruz, böylece FIA'nın talep ettiği yeni testleri geçebilecek. Fakat bu, Bakü'ye kadar olmayacak. Bunu o tarihe kadar yapamayız. Çünkü tüm arka tarafı buna göre ayarlamamız gerekiyor. Sadece yeni bir arka kanat tasarlamıyorsunuz."

"Elbette Formula 1'deki takımlar, rakip araçlarda özel bir şey varsa buna yakında bakmalılar. Mercedes geçen yıl yenilikçi DAS sistemini ilk kez kullandığında yaptığımız şey buydu. Aslında FIA, bu sistemi yasal ilan etmedi. Ancak son yarışa kadar kullanmalarına izin verildi. Biz de bunu kabul ettik. Şimdi Mercedes neden arka kanatlarımızla ilgili durum aynı olmasına rağmen bunu kabul etmiyor?" dedi.

Ayrıca Marko, Mercedes'in ön kanadının olması gerekenden daha fazla esnediğini de söyledi.

"Ayrıca ön kanat için yapılan testlerin de artık sıkılaştırılmasını istiyoruz ki bu adil bir şey. Çünkü özellikle Toto Wolff'un (Mercedes takımından bahsediyor) ön kanadı, bu alanda en çok esneyen kanat olmaya aday. Her halükarda bunun da protesto potansiyeli var."

Marko, Mercedes'in böyle bir karar laması halinde toplamda sekiz aracı protesto etmek zorunda kalacağını söyledi.

"Mercedes'in sekiz aracı protesto etmesi gerekiyor. Çünkü bize ek olarak Ferrari, Alfa Romeo ve Alpine de bu karardan etkileniyor. Bunu gerçekten yapıp büyük bir skandala neden olmak ister misiniz? Sanmam."