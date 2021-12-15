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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Marko, Mercedes'in neden pit stop yapmadığını merak ediyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in Abu Dhabi GP'nin son bölümünde neden ikinci bir pit stop yapmadığını merak ediyor.

Marko, Mercedes'in neden pit stop yapmadığını merak ediyor

Mercedes, pazar günü gerçekleştirilen yarışta, pist üstü pozisyonunu korumak amacıyla hem sanal güvenlik aracı hem de son anlardaki güvenlik aracı periyodunda pit stop yapmadı.

Diğer tarafta Red Bull, kaybedeceği hiçbir şey olmadığı için, sanal güvenlik aracı arkasında yeni set sert lastiğe geçti ve ayrıca son anlar için bir başka pit stop daha yapıp yumuşak lastiği kullanmaya başladı.

Son turda güvenlik aracının çıkmasının ardından Verstappen,  Hamilton'ı daha turu ilk bölümünde geçti ve galibiyete uzanan isim oldu.

Genel olarak yarıştan sonra Michael Masi'nin kararları tartışma konusuydu ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in pit stop yapmamasına dikkat çekiyor

Marko, "Mercedes'in mutsuz olmasını gayet iyi anlayabiliyorum, sonuçta şampiyonluğu kaybettiler. Fakat benim anlamadığım şey, onların da pite girme fırsatları vardı ve girmediler. Bunu neden yaptılar bilmiyorum ama onların hatasıydı." dedi.

Mercedes, Hamilton'ı pite almamayı seçti çünkü pit üstü pozisyonunu Verstappen'e kaybedecekleri anlamına geliyordu.

Marko şöyle devam etti: "Ayrıca yarış direktörü Michael Masi'yi güvenlik aracı çıkarmaması konusunda etkilemeye çalıştılar. Bu, onların yetki alanlarında olan bir şey değil."

"Son yarışa, İngiltere'nin en yüksek ücretli avukatlarından biriyle katıldıklarını görmek bizi gerçekten hayal kırıklığına uğrattı."

"Oysa biz, en yüksek ücretli mühendisleri, araçtan en iyisini çıkarabilmek adına yarışlara götürüyoruz."

"Yani yarıştan sonra sergiledikleri davranışlar bizim için anlaşılabilir değil."

"Hayal kırıklığını anlıyoruz, son tura kadar kazanacaklarına inanıyorlardı. Fakat kaybediyorsanız da kabullenmek zorundasınız."

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