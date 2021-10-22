Marko: "Mercedes'in hızının nereden geldiğini bulduk"

Mercedes, Silverstone'dan sonra ciddi bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve o günden bu yana birkaç istisna hariç genel anlamda en hızlı araca sahipti.

Takım, Macaristan'da en hızlı araca sahip olmasına rağmen galibiyeti strateji hatasıyla kaybetmişti. Belçika ve Zandvoort'ta Max Verstappen kazanırken, Monza'da galibiyete ulaşamasalar bile en hızlı takım yine Mercedes'ti. Rusya ve Türkiye'de de iki önemli zafer almayı başardılar.

Özellikle Türkiye'de çok güçlülerdi ve Lewis Hamilton grid cezası almasa, muhtemelen duble yaparak galibiyete ulaşacaklardı.

Bu durum Red Bull tarafını endişelendirmiş durumda. Ancak geçtiğimiz günlerde Adrian Newey'nin katılımıyla bazı toplantılar ve simülasyon çalışmaları yapıldı.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yaptıkları çalışmalarla beraber Mercedes'in hızının nereden geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Marko şöyle dedi: “Türkiye'deki yarıştan sonra gece gündüz çalıştık, birçok brifing ve simülasyon çalışması yaptık."

"Mercedes'in hızının cevabını bulduk gibi görünüyor ama bakalım her şey pist üstünde nasıl olacak?"

"Şampiyonluğu kazanmak için, kalan yarışlarda iki galibiyet ve dört podyuma ihtiyacımız var."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images