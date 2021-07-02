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Formula 1 Haberler

Marko: ''Mercedes'in 'deney' yapması bize yardımcı oluyor''

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Helmut Marko, Mercedes'in ''deney yapma'' ve risk alma kararının, Red Bull'a yardımcı olduğunu düşünüyor.

Marko: ''Mercedes'in 'deney' yapması bize yardımcı oluyor''

2021 sezonunda sekiz yarışı geride bıraktık ve Red Bull iki şampiyonayı da lider götürüyor. Son dört yarışın üçünü kazanmış olan Max Verstappen ise, Lewis Hamilton'ı büyük bir baskı altında bırakıyor.

RB16B sezon öncesi testlerinden beri W12'yle eşit bir performansa sahipmiş gibi duruyordu ancak Red Bull'un aracı, Mercedes'inkine göre performans ve tempo anlamında daha tutarlı görünüyor.

Red Bull motor sporları danışmanı Marko ise, Mercedes'in, Fransa Grand Prix'sinden önce Hamilton ve Valtteri Bottas'ın şasilerini değiştirmesi gibi radikal kararlar vermek zorunda olduğunu hissettiğini düşünüyor.

RacingNews365'e konuşan Marko şu ifadeleri kullandı: ''Aracımız genel performans açısından her pistte hızlı oldu.''

''Sadece birkaç düzenleme yaparak sürekli olarak hızlı performans gösterdik. Mercedes'in aracına birçok düzenleme yaptığını görebiliyorsunuz.''

''Ancak Mercedes'in bazen 'deney yaptığı' oldukça açık. Monako bence bunun bir örneği. Bottas çok güçlüydü ve Lewis ortalıkta yoktu. Bakü'de de durum tamamen tersine dönmüştü.''

''Risk alıyorlar gibi duruyor. Biz ise sadece küçük düzenlemeler yapıyoruz. Aracımız hep rekabetçi.''

2022 sezonundan itibaren tamamen yeni araçlara geçileceği düşünüldüğünde aslında çok fazla güncelleme getiriliyor.

Marko,  yaz arasından sonra gelen sezonun ikinci yarısında, RB16B'ye güncelleme yapacaklarını da açıkladı.

''Güncellemelerimiz daha uzun sürecek çünkü dünya şampiyonasını kazanma şansımız var. 2008'de BMW'de neler olduğunu gördük. Robert Kubica'nın aracı en hızlı ikinci araçtı ancak 2009'a odaklılardı. Formula 1'de her fırsatı değerlendirmelisiniz.''

''Kapasitemiz var ve 2022'nin aracını geliştirmeye erkenden başladık. Mevcut aracımıza sezonun ikinci yarısında güncelleme getireceğiz ancak rüzgar tünelindeki gelişim çalışmaları zaten geride kaldı.''

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