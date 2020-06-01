Marko: "Mercedes'in arka planda çok fazla şey oluyor"

Haftalardır Mercedes'in geleceğiyle ilgili spekülasyonlar bulunuyor. Mercedes geçtiğimiz günlerde Toto Wolff'un şirketten ayrılacağını yalanladı ancak pek çok kaynak, bu yıl Wolff'un takım patronu olarak son yılını geçirdiğini iddia ediyorlar.

Buna göre Wolff'un üst yönetimde bir göreve geçmesi ve takım patronluğunu bir başka isme bırakması bekleniyor.

Ayrıca Valtteri Bottas'ın takımdan gönderilmesi ve yerini George Russell'ın alması bekleniyor. Diğer tarafta Daimler'in Sebastian Vettel'i takımda istediği iddiaları da var.

Osterreich gazetesine konuşan Helmut Marko, takımla ilgili bazı spekülasyonlardan haberdar olduğunu belirtti.

"Bekleyelim ve Mercedes'te neler yaşandığını hep birlikte görelim. Personel açısından takımın arka planında çok fazla şey olduğunu duydum."

Mercedes'in 2021'den sonra F1'de olup olmayacağı sorusuna Marko, "Eğer hâlâ oradalarsa, sorun değil. Yine onları yenmek isteyeceğiz. Mercedes olmasalar bile farklı bir takım olarak orada olacaklar." dedi.

Aston Martin'le birleşme iddialarıyla ilgili ise, "Bu spekülasyonlara dahil olmak istemiyorum." yorumunu yaptı.

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