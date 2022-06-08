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Formula 1 Haberler

Marko: "Mercedes'in 2022 potansiyeli tehlikeli"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in son zamanlarda ortaya koyduğu potansiyelin, ne kadar güçlü olabileceklerinin göstergesi olduğunu söyledi.

Charles Bradley
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Marko: "Mercedes'in 2022 potansiyeli tehlikeli"
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Arka arkaya sekiz takımlar şampiyonluğu kazanan Mercedes, 2022 sezonunun ilk yedi yarışının ardından şampiyonada Red Bull'un 101 puan ardında yer alıyor fakat Marko'ya göre araçta çok fazla potansiyel var.

Red Bull şu anda Max Verstappen'le şampiyonayı lider götürüyor ancak George Russell ile arasında sadece 41 puan var. Lewis Hamilton ise 75 puan geride kalmış durumda.

Marko'ya göre Barselona'ya getirilen güncellemelerden sonra W13'ün gerçek potansiyeli yavaş yavaş görünmeye başlandı.

Motorsport.com'a ait Formel1.de'ye konuşan Marko, "Mercedes hem antrenman turlarında hem de yarışta Hamilton ve Russell ile inanılmaz turlar ortaya koyuyor."

"Bunu sürekli yapamıyorlar, bu yüzden tur zamanının tam olarak nereden geldiğini yorumlamamız zorlaşıyor. Mercedes çalışanlarını yakından dinledim ve onların da bildiklerini sanmıyorum."

“Fakat tehlikeli olan şey, potansiyelin orada olduğunu görmek. Bunu bir yarış mesafesinde ortaya koyabildikleri anda, hemen mücadelenin içerisinde ya da en önde olacaklar." dedi.

Spanish GP: George Russell, Mercedes W13, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Spanish GP: George Russell, Mercedes W13, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Marko'ya göre Mercedes, W13'ün sahip olduğu tempoyla ilgili blöf yapmıyor.

Marko, "Hayır, bu bir blöf değil."

"Böyle tuhaf bir motor avantajına sahip oldukları zaman yaptıkları şey blöftü, geçen yıl Hamilton'ın motoruyla gerçekten blöf yapıyorlardı. Fakat şu anda böyle bir şey olduğuna inanmıyorum."

"Mercedes'in nerede ve ne zaman inanılmaz hızlı olacağını anlamak gerçekten çok zor. Bir noktada pistin en hızlısı olabiliyorlar ancak bu durum fazla uzun sürmüyor."

"Tanrıya şükür, bu performansı düzenli olarak ortaya koyamıyorlar ve bu da onlar için bir problem olmaya devam ediyor." dedi.

Marko, Mercedes'in şu anda tıpkı kendileri gibi ağırlık sınırının 5 kg kadar üzerinde olduğunu söylerken, Ferrari'nin aracının daha hafif olduğunu belirtti.

Marko, "Ferrari neredeyse sınırda, Mercedes ise bizimle benzer seviyede."

"Aracın ağırlığını bir gecede azaltamazsınız fakat olumlu olan şey, minimum ağırlığa ulaştığımızda 0.1-0.2 saniye hızlanacağız." dedi.

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