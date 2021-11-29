Marko, Mercedes'e olan "tek taraflı yaklaşım" hakkında FIA ile konuşmuş

Helmut Marko, 2021'de Red Bull ile Mercedes arasındaki sert mücadele hakkında çeşitli açıklamalar yapmıştı ve Mercedes'in "sportmenlik dışı" tavırlarından bahsetmişti.

Bu sene iki takımın, iki dünya şampiyonasında birden mücadele ettiği göz önüne alındığında, pist üzerindeki sert mücadele, Red Bull takım patronu Christian Horner ve Mercedes'teki meslektaşı Toto Wolff arasında sert sözlü tartışmalar olmasına da neden oldu.

Hem W12 hem de RB16B'nin kurallara uygunluğu konusunda çeşitli dedikodular çıkarken Marko, özellikle Azerbaycan GP'sinde Mercedes ve diğer takımların başlattığı esnek kanat dedikodularından rahatsız olduğunu söyledi.

Motorsport.com Hollanda'ya konuşan Marko, "Mercedes bizim onlarla eşit bir durumda veya onlardan daha hızlı olduğumuzu gördüğünde, önce esnek kanat dedikodularını çıkardılar ve sonrasında pek çok farklı yalan yaymaya başladılar.

"Bunların sportmenlik dışı hareketler olduğunu düşünüyoruz ve bundan sonra biz de Mercedes'te olanlara odaklanmaya başladık, mesela kanatlarına."

"Bu seneki gibi sert bir mücadele olunca böyle şeyler olabiliyor, özellikle bir takım, başka bir takımın rekabet yaratmasına alışık olmadığı durumlarda." dedi.

Marko, Red Bull'un başlangıçta, alınan kararlarda "tek taraflı yaklaşım" bulunduğu üzerine bir düşünceye sahip olduğunu ancak bu konu hakkında FIA ile ve F1'in sahibi Liberty Media ile verimli görüşmeler yapıldığını söyledi.

Konu hakkında konuşan Marko, "Alınan kararlarda kesin bir tek taraflılık olduğunu hissediyorduk."

"Ancak bu sırada hem FIA ile hem de Liberty ile çeşitli görüşmeler yaptık, bu nedenle bunun 'oyunun bir parçası' olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Marko'ya göre, çok ileriye gidilmediği sürece, Horner ve Wolff'ün sert demeçleri de "oyunun bir parçası".

Açıklamalarının devamında Marko, "Tabii ki de kendi sürücünüzü desteklersiniz ve bunu da rakibinizi belirli bir noktaya kadar kötüleyerek yaparsınız."

"Bu da kendi içerisinde mantıklı bir olay, tabii ki de sınırlar içerisinde olduğu sürece." dedi.