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Marko: "Mercedes yüzünden 3 milyon euro hasar oluştu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'le yaşanan temaslardan ötürü 3 milyon euroya yakın para kaybettiklerini söyledi.

Marko: "Mercedes yüzünden 3 milyon euro hasar oluştu"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Silverstone'da gerçekleştirilen yarışta Copse Virajı'nda Lewis Hamilton'la temas yaşamış ve temasın ardından bariyerlere çarpmıştı.

Burada araçta ciddi hasar oluştu fakat Red Bull için şanssızlıklar bu yarışla kalmadı. Macaristan'da gerçekleştirilen bir sonraki yarışta Verstappen'in aracı, Valtteri Bottas'ın temasıyla büyük hasar gördü ve Hollandalı pilot ancak dokuzuncu olabildi. Sergio Perez ise Bottas'ın temasıyla daha fazla hasar görerek yarışa veda etti.

Yaşanan bu temaslar, bütçe sınırı göz önüne alındığında Red Bull için pek de iyi bir haberler değildi.

Motorsport Magazin'e konuşan Marko, "Sezonun ilk yarısı, son iki yarışa kadar bizim için son derece pozitifti. Sonrasında olumsuz pek çok şey bir araya geldi."

"Sonuç olarak, Mercedes'in yaptığı iki hatadan sonra ceza sisteminin haklı olup olmadığını kendimize sormamız gerekiyor. Belki de bazı standartlar [ceza seviyeleri] getirmemiz gerekiyor."

"Antonio Giovinazzi pit yolunda hız yaptığı için dur/kalk cezası alırken, Sebastian Vettel yakıt tankında yeterli yakıt olmadığı için diskalifiye oluyor. Oysa yakıt tankındaki 0,3 litre kontrol için yeterli olurdu."

"Diğer tarafta Mercedes sürücülerinin yaptıkları nedeniyle iki motorumuz bozuldu ve bu da finansal olarak büyük bir darbe aldığımız anlamına geliyor. Şu an da üç milyon [euro] zararımız var ve bunlar, bütçe sınırı nedeniyle artık kolayca bulamayacağımız paralar." dedi.

Hamilton, olaydan ötürü 10 saniye zaman cezası alırken, Bottas ilk turda hem Lando Norris hem de Sergio Perez'i yarış dışı bırakmasına rağmen 5 sıra grid cezası aldı.

Marko cezaların çok hafif olduğunu düşünüyor.

Marko, "Bu tür şeyler şampiyonluk mücadelesinde belirleyici rol oynayabilir. Bu yüzden duruma farklı bakmamız gerekiyor, buna neden olan sürücülerin ihmalkar davranıp davranmadığı ve bunlara bir şeyler yapılıp yapılamayacağına bakmak gerekiyor."

"Mesela bu tür hasarların maliyetini, bütçe sınırına dahil etmeyebilirsiniz veya bir tür joker olabilir." dedi.

Marko, Spa-Francorchamps'taki bir sonraki yarışta Verstappen'i dördüncü güç ünitesine geçirmeyi planlamadıklarını söyledi.

"Görünüşe bakılırsa Verstappen ve Perez'in motorları artık kullanılamayacak. Hâlâ tamamlamamız gereken kilometreler göz önüne alındığında, muhtemelen dördüncü bir motor kullanmamız gerektiği anlamına geliyor."

"Spa, Verstappen'in grid cezası alması konusunda henüz bir seçenek değil. Öncelikle bekleyip motorla ilgili herhangi bir şans olup olmadığını görmek istiyoruz. Ayrıca Ferrari'de de benzer bir motor sorunu var ve FIA ​​ile görüşme halindeyiz."

"Ön tarafı yakalayabilme konusunda en uygun pistin hangisi olduğuna ve cezayı nerede alabileceğimize bakmalıyız. Bence Amerika yarışının takvimdeki durumu hemen hemen netleşti ve diğer önemli tarihler de belli oldu."

"Yine de takvimin yakında kesinleşmesini umuyoruz. Böylece nerede ceza alabileceğimiz konusunda daha fazla bilgiye sahip olabiliriz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B after the crash

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B after the crash

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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