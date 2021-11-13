Marko: "Mercedes, Verstappen'in arka kanatlarına zarar verdiğini iddia ediyor"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in Max Verstappen'i arka kanada hasar vermekle suçladığını söyledi.
Cuma günü akşamı gerçekleştirilen sıralama turlarından bu yana gündem, Mercedes'in arka kanadı gibi görünüyor.
Sıralama turlarının ardından FIA teknik delegesi Jo Bauer, Mercedes'in arka kanadının teknik yönetmeliklere uygun olmadığını bildirdi.
Bunun üzerine Mercedes temsilcileri, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı. Bundan kısa bir sonra bu Red Bull pilotu Max Verstappen'in de bir başka videosu ortaya çıktı.
Görüntülerde Verstappen'in Hamilton'ın arka kanadına dokunduğu görülüyordu ve kapalı park kurallarığı gereği bunu yapması yasaktı.
Verstappen, tam da Hamilton'ın arka kanadının incelenen kısmına dokunmuştu ve hakemler tarafından cumartesi günü görüşmeye çağrıldı.
Helmut Marko'ya göre Mercedes, Verstappen'in arka kanada hasar verdiğini düşünüyordu. Bu yüzden de kendisi hakkında şikayette bulundu.
F1-Insider.com'a konuşan Marko, "Bütün bu olayla ilgili inanılmaz olan şey şu: Mercedes, Max'in parmaklarıyla Hamilton'ın arka kanadına zarar verdiğini iddia ediyor." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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