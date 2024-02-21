Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Marko: "Mercedes tarzı sidepod'un işe yarayıp yaramayacağını pistte göreceğiz"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Mercedes tarzı sidepod çözümünün Formula 1'de işe yarayıp yaramayacağını hâlâ net olarak bilemediğini söylüyor.

Jonathan Noble Ruben Zimmermann
Red Bull Racing RB20

Red Bull Racing RB20

Red Bull Content Pool

Milton Keynes merkezli ekip, 2024 sezonu için Mercedes'in geçmişte kullandıklarına benzer bir tasarım konsepti benimsedi.

Buna motor kapağı boyunca uzanan yüksek oluklar ve Mercedes'in geçen yılın başında kullandığı 'zeropod' tasarımını anımsatan dikey bir giriş içeren minimalist sidepod'lar da dahil.

Red Bull'un, radyatörlerini besleyen hava akışını daha da azaltabileceği sezonun ilk aşamalarındaki soğuk yarışlar için daha uç bir sidepod çözümüne hazırlandığına dair iddialar da var.

Marko, zeropod çözümünün rüzgar tünelinde iyi performans sunmasına rağmen, Mercedes'in pistte bunu elde edemediğini çok iyi biliyor.

Bu nedenle bu hafta Bahreyn'de yapılacak testin takım için kendi fikrinin gerçekte kullanılıp kullanılamayacağını anlaması açısından kritik olacağını söylüyor.

Red Bull RB20 with sidepod inlet arrangement, inset

Yan ayak giriş düzenine sahip Red Bull RB20, iç kısım

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Marko Servus TV'ye verdiği demeçte Red Bull'un Mercedes'in sonunda vazgeçtiği bir çözümü benimsemesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Onlar da zeropod konseptlerinin verileriyle ikna olmuşlardı ama pratikte hiç işe yaramadı."

"Şimdi testlerde bu ya da benzeri bir çözümü başarıyla uygulayıp uygulayamayacağımızı göreceğiz."

"Adrian Newey [Red Bull'un teknik şefi] her zaman radyatörsüz araçları tercih etmiştir. Ama tabii ki bunu yapamayız."

"[Mercedes kadar] uç noktalarda değiliz ama fikir olarak benzer bir yöndeyiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber McLaren'in sidepod kanatlı 2024 F1 aracı MCL38 sonunda ortaya çıktı
Sonraki haber Red Bull'un sidepod karmaşıklığı Bahreyn testleriyle netleşmeye başladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Marko: "Verstappen'in aklını çelecek konu para değil performans"

Marko: "Verstappen'in aklını çelecek konu para değil performans"

Formula 1

Marko: "Verstappen'in aklını çelecek konu para değil performans" Marko: "Verstappen'in aklını çelecek konu para değil performans"

Williams, 2023 versiyon çekme çubuklu arka süspansiyon kullanmaya devam edecek

Williams, 2023 versiyon çekme çubuklu arka süspansiyon kullanmaya devam edecek

Formula 1
Sezon öncesi testi

Williams, 2023 versiyon çekme çubuklu arka süspansiyon kullanmaya devam edecek Williams, 2023 versiyon çekme çubuklu arka süspansiyon kullanmaya devam edecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"

Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti" Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"

Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"

Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!" Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"

Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"

Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu" Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor" Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye