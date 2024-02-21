Marko: "Mercedes tarzı sidepod'un işe yarayıp yaramayacağını pistte göreceğiz"
Red Bull danışmanı Helmut Marko, Mercedes tarzı sidepod çözümünün Formula 1'de işe yarayıp yaramayacağını hâlâ net olarak bilemediğini söylüyor.
Red Bull Racing RB20
Red Bull Content Pool
Milton Keynes merkezli ekip, 2024 sezonu için Mercedes'in geçmişte kullandıklarına benzer bir tasarım konsepti benimsedi.
Buna motor kapağı boyunca uzanan yüksek oluklar ve Mercedes'in geçen yılın başında kullandığı 'zeropod' tasarımını anımsatan dikey bir giriş içeren minimalist sidepod'lar da dahil.
Red Bull'un, radyatörlerini besleyen hava akışını daha da azaltabileceği sezonun ilk aşamalarındaki soğuk yarışlar için daha uç bir sidepod çözümüne hazırlandığına dair iddialar da var.
Marko, zeropod çözümünün rüzgar tünelinde iyi performans sunmasına rağmen, Mercedes'in pistte bunu elde edemediğini çok iyi biliyor.
Bu nedenle bu hafta Bahreyn'de yapılacak testin takım için kendi fikrinin gerçekte kullanılıp kullanılamayacağını anlaması açısından kritik olacağını söylüyor.
Yan ayak giriş düzenine sahip Red Bull RB20, iç kısım
Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu
Marko Servus TV'ye verdiği demeçte Red Bull'un Mercedes'in sonunda vazgeçtiği bir çözümü benimsemesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Onlar da zeropod konseptlerinin verileriyle ikna olmuşlardı ama pratikte hiç işe yaramadı."
"Şimdi testlerde bu ya da benzeri bir çözümü başarıyla uygulayıp uygulayamayacağımızı göreceğiz."
"Adrian Newey [Red Bull'un teknik şefi] her zaman radyatörsüz araçları tercih etmiştir. Ama tabii ki bunu yapamayız."
"[Mercedes kadar] uç noktalarda değiliz ama fikir olarak benzer bir yöndeyiz."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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