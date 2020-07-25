Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

paylaşım
yorumlar
Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"
Ekleyen:
, Editör
25 Tem 2020 17:24

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'ten kopyaladıkları burun tasarımının bekledikleri gibi çalışmadığını kabul etti.

Red Bull, bu yıl aracın ön kısmında bazı değişiklikler yapmıştı ancak ilk testten itibaren aracın pek de dengeli olmadığı ortaya çıktı.

Hem Alex Albon hem de Max Verstappen pek çok kez spin attı ve ilk üç yarışta bu durum devam etti.

Helmut Marko aracın hava akışında yanlış giden şeyler olduğunu ve bunlardan bir tanesinin Mercedes tarzı burun tasarımı olduğunu belirtti.

"Yine de kendimize bakıyoruz ve şimdi neyin işe yaradığını neyin çalışmadığını biliyoruz. Hataları mümkün olduğunca çabuk düzeltmeye çalışıyoruz. Şu andan itibaren tüm yeni parçaları tek seferde araca koyamayacağız, birbiri ardına yapacağız ve bu sayede bir yerde hata olup olmadığını daha net göreceğiz."

"Tüm analizlerin ardından temel sorunun aerodinami olduğunu söyleyebiliriz. Etkileyen noktalardan bir tanesi bazı parçaların deforme olması. Ancak hava akışını etkileyen başka nedenler de var. Ayrıca, Mercedes'ten kopyalanan burun tasarımı beklendiği gibi çalışmadı."

"Önceliğimiz şu noktada yeni kurallar değil. Önce şasi problemlerimizi çözmeliyiz. Bunları araştırıyor ve Mercedes'e ulaşmak için çabalıyoruz."

"Ayrıca şimdilik DAS tasarımını araca adapte etmemiz söz konusu değil. Önce, araçtaki sorunlara bir çözüm bulmalıyız."

Marko, Mercedes'in elini neden bu kadar göstermeye çalıştığını da anlamıyor.

"Mercedes üstünlüğünü neden bu kadar açık bir şekilde gösteriyor? En iyi yıllarımızda, her yarışta bu kadar net bir fark açmaya çalışmadık. Çünkü bunu yapsaydık, Mosley veya Bernie bizi hemen durdururdu. Bu, başımıza birkaç kez geldi."

 

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"

Önceki haber

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
45dk

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'ndan harika performans!
GENEL GENEL / Yarış raporu
2s

GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'ndan harika performans!

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"
MotoGP MotoGP / Son dakika
25dk

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!

Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor
Haber video
GENEL GENEL / Son dakika

Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'dan Alonso'ya yol vermesini istiyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'dan Alonso'ya yol vermesini istiyor

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor

Son Haberler

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika
45dk

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor

Nürburgring: "Yarış, seyircisiz yapılacak şekilde planlandı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Nürburgring: "Yarış, seyircisiz yapılacak şekilde planlandı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

45dk
2
GENEL

GT4 Avrupa: Cem Bölükbaşı'ndan harika performans!

2s
3
MotoGP

Marquez: "Bu gece rahat uyuyacağım"

25dk
4
Formula 1

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor

5
MotoGP

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!

Son Videolar

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Son Haberler

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"
F1

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"
F1

Mercedes: "Russell uzun vadeli planlarımızın bir parçası olmaya devam ediyor"

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor
F1

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor

Nürburgring: "Yarış, seyircisiz yapılacak şekilde planlandı"
F1

Nürburgring: "Yarış, seyircisiz yapılacak şekilde planlandı"

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor
F1

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.