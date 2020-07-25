Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

Red Bull, bu yıl aracın ön kısmında bazı değişiklikler yapmıştı ancak ilk testten itibaren aracın pek de dengeli olmadığı ortaya çıktı.

Hem Alex Albon hem de Max Verstappen pek çok kez spin attı ve ilk üç yarışta bu durum devam etti.

Helmut Marko aracın hava akışında yanlış giden şeyler olduğunu ve bunlardan bir tanesinin Mercedes tarzı burun tasarımı olduğunu belirtti.

"Yine de kendimize bakıyoruz ve şimdi neyin işe yaradığını neyin çalışmadığını biliyoruz. Hataları mümkün olduğunca çabuk düzeltmeye çalışıyoruz. Şu andan itibaren tüm yeni parçaları tek seferde araca koyamayacağız, birbiri ardına yapacağız ve bu sayede bir yerde hata olup olmadığını daha net göreceğiz."

"Tüm analizlerin ardından temel sorunun aerodinami olduğunu söyleyebiliriz. Etkileyen noktalardan bir tanesi bazı parçaların deforme olması. Ancak hava akışını etkileyen başka nedenler de var. Ayrıca, Mercedes'ten kopyalanan burun tasarımı beklendiği gibi çalışmadı."

"Önceliğimiz şu noktada yeni kurallar değil. Önce şasi problemlerimizi çözmeliyiz. Bunları araştırıyor ve Mercedes'e ulaşmak için çabalıyoruz."

"Ayrıca şimdilik DAS tasarımını araca adapte etmemiz söz konusu değil. Önce, araçtaki sorunlara bir çözüm bulmalıyız."

Marko, Mercedes'in elini neden bu kadar göstermeye çalıştığını da anlamıyor.

"Mercedes üstünlüğünü neden bu kadar açık bir şekilde gösteriyor? En iyi yıllarımızda, her yarışta bu kadar net bir fark açmaya çalışmadık. Çünkü bunu yapsaydık, Mosley veya Bernie bizi hemen durdururdu. Bu, başımıza birkaç kez geldi."