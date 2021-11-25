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Marko: "Mercedes, Suudi Arabistan'da Brezilya'daki kadar hızlı olmayacak"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull takımının danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in "roket motoruna rağmen" Suudi Arabistan'da, Brezilya'daki kadar güçlü olamayacağına inanıyor.

Marko: "Mercedes, Suudi Arabistan'da Brezilya'daki kadar hızlı olmayacak"

Brezilya'da gerçekleştirilen sprint yarışından sonra Max Verstappen, şampiyonada Lewis Hamilton'ın 21 puan önünde yer alıyordu. Ancak Hamilton, Sao Paulo ve Katar'da aldığı iki baskın galibiyetle, bitime iki yarış kala şampiyonadaki puan farkını 8'e indirdi.

İngiliz pilot, Katar'da biraz daha eski bir motorla yarışmasına rağmen zafere ulaşırken, Suudi Arabistan'da Brezilya'da mücadele ettiği "roket motorunu" kullanacak.

Interlagos'ta Hamilton ve Verstappen arasındaki düzlük hızı farkı çok yüksekti. Bu yüzden yedi kez dünya şampiyonunun daha yeni motora geçmesi, Avusturyalı ekibin fanlarını endişelendiriyor.

Ancak F1-Insider.com'a konuşan Helmut Marko aynı görüşte değil.

Marko şöyle dedi: "Katar'da Hamilton'ın düzlüklerdeki hız avantajının artık o kadar büyük olmadığını ve aşağı yukarı normal aralıkta olduğunu gördük. Bunun nedeni, FIA tarafından yapılan daha sıkı testlerden sonra, Mercedes'in artık oldukça esneye arka kanadını kullanmamasıydı."

"Mercedes, Suudi Arabistan'da tekrar Brezilya'daki roket motorunu kullanıyor olacak fakat artık arka kanadı esnetemedikleri için 0.4 saniyelik bir avantaj getirmeyecek."

Marko'nun Suudi Arabistan GP'sinde güvendiği bir diğer faktör de Max Verstappen'in yeteneği.

Cidde, bir cadde pisti olduğu için, tamamen farklı bir dinamikler gerekiyor ve Verstappen bu yıl cadde pistlerinde her zaman güçlüydü.

Marko, “Max'in cadde pistlerindeki performansına güveniyoruz."

"Monaco'da kazandı ve Bakü'de kendi hatası olmamasına rağmen lastik patlamadan önce açıkça üstün olan taraftı."

"Suudi Arabistan'da pilotun yeniden fark yaratabileceğini düşünüyorum." dedi.

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