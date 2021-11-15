Marko: "Mercedes sezonun bu noktasında bir 'roket' yaptı"

Mercedes, Brezilya Grand Prix'sinde açık şekilde en güçlü takım görüntüsü çizdi ve Lewis Hamilton, 10. sıradan başladığı yarışı kazandı.

Hamilton ve Max Verstappen arasındaki hız farkı, zaman zaman 25 hatta 30 km/s'i buldu. Hal böyle olunca Red Bull iyice endişelenmişe benziyor.

Yılın kalan üç yarışında da düzlük hızı önemli olacak ve Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, düzlüklerdeki bu hız farkını nasıl telafi edebileceklerini bilmiyor.

Sky Sport Almanya ile yaptığı röportajda Marko, şöyle dedi: "Son yıllarda Mercedes'in hiç böyle bir motora sahip olduğunu görmemiştik."

"Bu, gerçekten inanılmaz. Özellikle sadece Hamilton'ın motoru böyle. Diğer tüm motorlar oldukça normal."

"Sezonun bu aşamasında bir başyapıt yaratmayı, bir roket yapmayı başardılar."

Marko, Red Bull'un motor partneri Honda'dan, bu hızın nereden geldiğini araştırmalarını istediğini dile getirdi. Marko, "Durum böyle ve buna bakıyoruz." "Honda mühendislerini, bizimle birlikte bu konuyu düşünmeye çağırdık. Onlardan bununla nasıl baş edebileceğimiz konusunda tavsiyeler alacağız." "Fakat eğer böyle devam ederse, dünya şampiyonası için pek de iyi görünmüyor." dedi. Seçeneklerden biri Verstappen'i yeni motora geçirmek olabilir. Bu ihtimal sorulduğunda Marko, “Bunu, Honda motoruyla telafi edemeyiz. Yeni bir motor bize en fazla 3 ila 5 beygir güç sağlar." diyerek bu ihtimali dışladı. Hesaplamalara göre Hamilton, güç ünitesi değişikliği sayesinde 15 ila 20 beygir güç kazandı.