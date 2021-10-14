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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Marko: "Mercedes sanki DRS açıkmış gibi gidiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in Türkiye'de kendilerinden 15 km/s daha hızlı olduğunu ve adeta DRS açıkmış gibi ilerlediklerini söyledi.

Marko: "Mercedes sanki DRS açıkmış gibi gidiyor"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde baskın bir performans sergiledi ve Fin pilot neredeyse yarışı baştan sona lider götürerek Max Verstappen'in önünde zafere ulaştı.

Verstappen, beklentilerin aksine Bottas'la hiç mücadele edemedi ve son bölümde bilerek tempo düşürse de, normal şartlar altında Fin pilotu geçebilecek hızda değildi.

Mercedes hafta boyunca düzlüklerde çok hızlıydı ve Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, aradaki hız farkının çok büyük olduğunu, hatta Mercedes'in sanki DRS açıkmış gibi ilerlediğini söyledi.

Marko,  ORF'ye verdiği demeçte, "Bir şeyler düşünmemiz gerekiyor çünkü Mercedes düzlüklerde çok hızlı."

"Burada, DRS ile sürüyormuşsunuz gibi neredeyse 15 km/s daha hızlıydılar."

"Açık konuşmak gerekirse Silverstone'dan beri durum böyle ve aradaki fark giderek büyüyor..."

"Bu bir motor meziyeti ve bunun ne olduğunu ya da bu konuda ne yapabileceğimizi bilmiyorum. Şasimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor ki yeniden denge bulabilelim.” açıklamasını yaptı.

Marko, pazar günü gerçekleştirilen yarışta ikinci ve üçüncü sıralarda finiş görerek, hafta sonunu mümkün olan en üst seviyede tamamladıklarını belirtti.

Marko, "Bu, bizim için olabilecek en iyi sonuçtu. Gördüğünüz üzere lastik yönetimi en önemli şeydi. Risk almadık ve her zaman basit şeyler yaptık."

"Checo da harika bir yarış çıkardı ve şampiyona liderliğini tekrar ele geçirdik. Bu açıdan çok memnunuz."

“Hamilton mükemmel bir şekilde yükseldi. Erken pit stopla öne geçmeye çalışmasından korktuk ve bir adım önde olmak istedik.

"Checo'nun temposu iyiydi ve en hızlı turu atma şansı bile vardı. Fakat hiçbir şeyi riske etmek istemedik." dedi.

Marko, zorlu şartlarda hem stratejistlerinin hem de pilotların doğru seçimler yaptıklarını düşünüyor.

“Sürücüler düzenli olarak bilgilendirildiler. Temel sorun, sol ön lastikti ve sıcaklığı, aşınma durumu ve lastikte ne kadar lastik kaldığıydı."

"Sürekli olarak bilgilendirildiler ve sürüş tarzlarını, tur zamanı kaybetmeden buna uygun şekilde ayarlayarak çok iyi tepkiler verdiler."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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