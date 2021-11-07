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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Marko: "Mercedes sağlam blöf yapmış"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Red Bull'un Meksika'da elde ettiği sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi ve Mercedes'in hafta sonu boyunca büyük bir blöf yaptığını kabul etti.

Marko: "Mercedes sağlam blöf yapmış"

Red Bull, bu hafta sonu yapılacak Meksika yarışına büyük umutlarla gelmişti ancak sıralama turlarının son bölümünde Mercedes rahat bir pole pozisyonu almayı başardı.

Mercedes'in ilk iki sırayı alması, antrenmanların tamamında güçlü görünen Red Bull'u hatta tüm F1 dünyasını epey şaşırttı.

Seansın ardından konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in büyük bir blöf yaptığını belirtti.

Marko, Servus TV'ye şöyle dedi: "Mercedes'ten oldukça büyük bir blöftü."

"Eğer son turları temiz şekilde atabilseydik bence çok yaklaşırdık ya da belki de aralarına girerdik."

"Fakat daha önceki üstünlüğümüz artık yok. Yarış bizim için çok zor olacak."

"Başlangıcı her şeyin nasıl gideceğini göreceğiz."

Marko, RacingNews365 ile yaptığı diğer röportajda Yuki Tsunoda'yı eleştirdi.

"Yuki'nin tam olarak ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama her iki aracımız için de sıralama turlarını mahvetti. Aksi takdirde çok heyecan verici olabilirdi."

"Lastikleri doğru sıcaklığa getiremedik. Bu, ikinci denememizde daha iyiydi. İlk sektörde 0.2 saniye daha iyi bir zaman yakaladık ve normalde hem ilk hem ikinci hem de üçüncü sektörde en güçlüyüz. Yani çok yakın olurdu."

"Yuki'ye bakarsak, dediğim gibi, orada hiçbir işi yoktu. Tek yapması gereken Gasly'e hava koridoru sağlamaktı. Orada ne yaptığını ya da yarış mühendisinin ona ne söylediğini bilmiyorum."

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