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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes sadece bu yıl değil, 2021'de de baskın olacak"

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Marko: "Mercedes sadece bu yıl değil, 2021'de de baskın olacak"
Ekleyen:
, Editör
1 Ağu 2020 06:55

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, kurallardaki kısıtlamalardan ötürü Mercedes'in baskınlığının gelecek yıl da devam edeceğini söyledi.

Mercedes, 2020 sezonuna çok iyi başladı ve ilk üç yarışın üçünü de rahat şekilde kazandı.

Takımın güçlü performansını yıl boyunca devam ettirmesi bekleniyor çünkü Red Bull, RB16'da denge sorunları yaşıyor ve Ferrari'nin de kısa vadede geri dönmesinin mümkün olmadığı düşünülüyor.

Ayrıca gelecek yıl aynı araçlar kullanılacak ve takımların geliştirebilecekleri parçalar kısıtı olacak. Bu da gelecek yıl yine Mercedes hakimiyeti olabileceğini işaret ediyor.

Geçtiğimiz aylarda "en iyi kış dönemlerini" geçirdiklerini söyleyen Helmut Marko, istedikleri seviyede olmadığını ve Mercedes'in motor tarafında çok fazla ilerleme kaydettiğini belirtti.

Marko'ya göre Alman ekip 2021'de de yine güçlü olacak.

Telegraaf'a konuşan Marko, "Evet, kesinlikle öyle. Mercedes'in gelecek sezon da baskın olacağına eminim çünkü kurallar gereği araçları değiştirme imkanı sınırlı. Mercedes'i yakalamak çok zor."

"Adrian Newey şu anda araç üzerinde çalışmaya devam ediyor. Fakat Mercedes kış boyunca motor tarafında çok fazla güç buldu ve doğrusu hepimiz biraz gerginiz."

"İlk yarış bizim için gerçekten umut vericiydi. Eğer sorun yaşamasaydı, Max'in bir şansı olabilirdi. Ayrıca ikinci Spielberg yarışında da yine iyi bir temposu vardı..."

"Doğrusu Silverstone bizim için hiçbir zaman çok iyi olmadı. Ama pes etmeyeceğiz. Bir noktada Mercedes de kötü şansa sahip olacak ve sıkı takvim işleri zorlaştırabilir." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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