Marko: "Mercedes pole pozisyonunu kazanabilir"

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Red Bull ve Ferrari, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarının öne çıkan takımlarıydı. Mercedes ise yaşadığı problemlerin ardından hem tek turda hem de yarış temposunda biraz geride kalmış gibiydi.

Takım iki seansta da dalgalanma problemi yaşadı ve aracın tabanında yapılan değişiklikler fayda etmedi.

Diğer tarafta Ferrari, testlerdeki kadar hızlıydı ve her türlü koşulda çok iyi performanslar sergilediler. Fakat Helmut Marko'ya göre Red Bull için ana tehdit Ferrari değil, Mercedes.

Marko, Motorsport-Magazin ile yaptığı özel röportajda şöyle dedi: "Bizi [Ferrari'den] bir adım önde olarak görüyorum."

"Bence bugün kesinlikle en iyi zamanı yapmaya çalıştılar."

"Mercedes ise motorun gücünü artıracak. Sıralama turlarında daha yakın hatta önde olacaklarına inanıyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Fakat Max bulunduğumuz yeri, Hamilton'a karşı çok etkileyici bir şekilde gösterdi."

"Sergio henüz Max seviyesinde değil. Rüzgar arkadan estiğinde Max kadar sezgisel tepkiler veremiyor."

Pazar günü hava sıcak olacak ve Marko bu konuda, "Yüksek sıcakta yapılan testlerde de gayet iyiydik." dedi.

Marko ayrıca Sport1 ile yaptığı bir başka röportajda, "Araç tam olarak istediğimiz gibi çalışıyor."

"Hâlâ ilerleme kaydedebiliriz ve bence yarış temposunda, sıralama turlarına kıyasla daha öndeyiz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images