Marko: "Mercedes motoru ilk kez üçüncü sırada"

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Teknik sorun nedeniyle zaman turu atamayan Yuki Tsunoda bir kenara bırakıldığında, Suudi Arabistan GP'sinin ilk bölümünde isimlerin tümü Mercedes motoru kullanıyordu.

Bu isimler arasında iki Aston Martin ve iki Williams pilotuna ek olarak Mercedes'ten Lewis Hamilton yer aldı.

Ayrıca Mercedes motorlu araçlar arasında sadece George Russell sıralama turlarında ilk ona girebildi.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Servus TV ile yaptığı röportajda, Ferrari'nin şu anda en iyi motora sahip olduğunu söylerken, Mercedes'in üçüncü sıraya gerilediğini iddia etti.

Marko şöyle dedi: "Ferrari şu anda en önde. Honda ikinci sırada. Mercedes alışılmadık bir şekilde sadece üçüncü sırada. Ferrari çok büyük bir atım attı fakat Mercedes ilk kez üçüncü sıraya geriledi."

"Motoru artık sadece ön tarafta olmak için açmamaları, onlar için elbette alışılmadık bir şey." dedi.

Motorların gelişimi 1 Mart itibariyle donduruldu. Bu tarihte içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, egzoz ve yakıt gelişimi donduruldu. Yani bunlar üzerinde çalışma yapılamıyor.

MGU-K, kontrol elektroniği ve batarya ise 1 Eylül'e kadar geliştirilebilir. Bu da Mercedes'e düzlük performansını artırma fırsatı veriyor.

Marko, "Yine de Mercedes'i asla göz ardı edemezsiniz."

"1 Eylül'e kadar gelişme olanakları var. Şu anda mümkün olduğunca çok puan aldığımızdan emin olmalıyız. Bu açıdan Bahreyn'deki çifte yarış dışı, daha da acı vericiydi."

"Ferrari'nin özellikle elektrik enerjisi tarafında avantajı var ve Honda'nın da bunu takip edebilmesini umuyoruz."

"Mercedes şu anda çok fazla dalgalanma yaşıyor. Frenleme bölgesinde Hamilton'ın başının ileri geri sallandığını görebilirsiniz. Bunun çözülmesinin an meselesi olduğunu düşünüyorum. Bunu çözdükten sonra kolayca ayar yapmaya başlayabilirler." dedi.

Marko sonrasında şöyle devam etti: "Ferrari'nin ana avantajı her lastikte ve her türlü sıcaklıkta anında hızlı olmayı başarmaları. Bu da araçlarının daha uysal olduğunu gösteriyor. Bizim daha zor ve kaprisli bir aracımız var. Fakat içerisinde potansiyel taşıyor."

"Bahreyn'de en iyi günümüzü geçirmedik ve buna rağmen rekabetçiydik."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images