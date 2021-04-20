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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes, yarışta Red Bull'dan daha hızlıydı"

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Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Imola'nın ardından kendilerini "favori" olarak görmediklerini çünkü Mercedes'in Imola'da tempo olarak daha güçlü göründüğünü dile getirdi.

Marko: "Mercedes, yarışta Red Bull'dan daha hızlıydı"

Lewis Hamilton, Bahreyn'de elde ettiği zaferin ardından Imola'da pole pozisyonunu almayı başardı. Fakat Red Bull pilotlarının her ikisi de hatalar yaptı.

Yarışta ise Max Verstappen harika bir kalkışla ilk virajda liderliği eline geçirdi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek yarışı kazanan isim oldu.

Şimdi lider Hamilton'la ikinci Verstappen arasında artık sadece bir puan var ve sezon, oldukça keyifli geçeceğe benziyor.

Hamilton, yarış içerisinde önü açık olduğu zaman Hollandalı pilottan daha fazla tempoya sahip gibi görünüyordu.

Imola yarışı sonrası ORF'ye konuşan Marko, galibiyet sonrası kendilerini favori olarak görüp görmedikleri sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır, görmüyoruz."

"Çünkü Mercedes'in Imola'da bize göre daha hızlı bir aracı olduğunu düşünüyorum. Bunu tüm yarışta gördük."

"Tek turda daha hızlıydık. Fakat aynı zamanda bunun düşük hava sıcaklığıyla da ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ek olarak Mercedes, lastik yönetiminde bize göre biraz daha iyi."

Verstappen, yarış yeniden başlarken bir anlık aracının kontrolünü kaybetti ve spin atmak üzereydi.

O an ne hissettiği sorusuna Marko, "Tanrıya şükür çok kısa bir andı! Spin attı mı yoksa atmadı mı? Gerçekten çok ama çok yakındı." dedi.

Imola zafer, Bahreyn'in ardından yaşanan üzüntünün telafisi anlamına geliyordu ve ayrıca Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi için de kritikti.

Marko hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi ve ekledi: "Hedefimiz elbette dünya şampiyonu olmak. Sahip olduğumuz bu mutluluğun yanı sıra tutku ve coşkuya da ihtiyacımız var."

"Önümüzdeki 19'dan fazla yarış var ve her şeyimizi vermek zorundayız."

Ancak Marko, yakında 2022 aracının gelişimine odaklanacağını ve bunun ardından işlerin nasıl gideceğini bilmediğini belirtti.

"Sorun, yaz tatilinin ardından ortaya çıkacak, çünkü tüm kapasitemizi 2022 aracının gelişimi için ayıracağız. Asıl mesele şu ki eğer bu kadar yakın kalırsak Mercedes ve özellikle de biz, mevcut aracımızı geliştirmeyi bırakamayız."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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