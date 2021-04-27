Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"

Başka bir üreticiden motor almak yerine Red Bull Powertrains'i kuran Red Bull, 2022'den 2025'e kadar Honda'nın motor projesi üzerinde çalışacak ve ardından şartlar olumlu olursa, kendi motorunu üretmeye çalışacak.

Red Bull, yeni kurduğu motor departmanı olan Red Bull Powertrains'in teknik direktörlüğüne en Hodgkinson'ı getirmişti.

F1-Insider.com'a göre Red Bull, bu departmanda 100 kişilik bir ekip kurmak istiyor ve bu ekibin başına geçmesi için, uzun süredir Mercedes'le çalışan ve güç ünitesi departmanının her türlü sırrını bilen Hodgkinson'la anlaştılar.

Hodgkinson'ın Red Bull'a ne zaman katılacağı henüz belirsiz, çünkü Mercedes her ne kadar ayrılma kararı alsa da Hodgkinson'ın "zorunlu bekleme süresini" uzatmaya çalışıyor.

İddiaya göre Mercedes 2022, hatta 2023 yılına kadar bunun olmasını istemiyor. Bunun için de yasal yollara başvurmuş durumda. Bu sayede bilgi aktarımının önüne geçilecek.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, "Mercedes, göreve başlama sürecini geciktirmek için yasal olarak her yolu deniyor. Fakat Mercedes'in istediği kadar uzun sürmeyecek." dedi.

Marko, Red Bull'un Hodgkinson'la iletişime geçmediğini, aksine başvuruları açtıkları zaman Hodgkinson'ın kendisinin ilgi gösterdiğini belirtti.

"Buradaki önemli nokta, bizim onu Mercedes'ten kaçırmaya çalışmamız değil, onun ilanımızı görünce kendisinin başvurmuş olmasıydı. Ayrıca bize katılmak isteyen tek kişi de o değil. Adlarını henüz veremediğim birinci sınıf kişiler de var. Bildiğim tek şey, eğer Lauda hâlâ hayatta olsaydı bunu başaramazdık."

Geçtiğimiz günlerde İtalyan La Gazzetta dello Sport, Mercedes'te çalışan bazı önemli isimlerin daha Red Bull'a geçebileceği iddia etmişti.