Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in Ben Hodgkinson'ın kendilerine mümkün olduğunca geç katılması için elinden geleni yaptığını, fakat başarılı olamayacaklarını söyledi.

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"

Başka bir üreticiden motor almak yerine Red Bull Powertrains'i kuran Red Bull, 2022'den 2025'e kadar Honda'nın motor projesi üzerinde çalışacak ve ardından şartlar olumlu olursa, kendi motorunu üretmeye çalışacak.

Red Bull, yeni kurduğu motor departmanı olan Red Bull Powertrains'in teknik direktörlüğüne en Hodgkinson'ı getirmişti.

F1-Insider.com'a göre Red Bull, bu departmanda 100 kişilik bir ekip kurmak istiyor ve bu ekibin başına geçmesi için, uzun süredir Mercedes'le çalışan ve güç ünitesi departmanının her türlü sırrını bilen Hodgkinson'la anlaştılar.

Hodgkinson'ın Red Bull'a ne zaman katılacağı henüz belirsiz, çünkü Mercedes her ne kadar ayrılma kararı alsa da Hodgkinson'ın "zorunlu bekleme süresini" uzatmaya çalışıyor.

İddiaya göre Mercedes 2022, hatta 2023 yılına kadar bunun olmasını istemiyor. Bunun için de yasal yollara başvurmuş durumda. Bu sayede bilgi aktarımının önüne geçilecek.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, "Mercedes, göreve başlama sürecini geciktirmek için yasal olarak her yolu deniyor. Fakat Mercedes'in istediği kadar uzun sürmeyecek." dedi.

Marko, Red Bull'un Hodgkinson'la iletişime geçmediğini, aksine başvuruları açtıkları zaman Hodgkinson'ın kendisinin ilgi gösterdiğini belirtti.

"Buradaki önemli nokta, bizim onu Mercedes'ten kaçırmaya çalışmamız değil, onun ilanımızı görünce kendisinin başvurmuş olmasıydı. Ayrıca bize katılmak isteyen tek kişi de o değil. Adlarını henüz veremediğim birinci sınıf kişiler de var. Bildiğim tek şey, eğer Lauda hâlâ hayatta olsaydı bunu başaramazdık."

Geçtiğimiz günlerde İtalyan La Gazzetta dello Sport, Mercedes'te çalışan bazı önemli isimlerin daha Red Bull'a geçebileceği iddia etmişti.

paylaşım
yorumlar
Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"

Önceki haber

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

1g
2
Formula 1

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

1s
3
Formula 1

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"

38 dk
4
Formula 1

Briatore: "Ferrari gibi bir takım üçüncülük mücadelesi vermemeli"

8s
5
Formula 1

Perez: "Imola'da duble yapmalıydık"

5s
Son Haberler
Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"
F1

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"

8dk
Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"
F1

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"

38dk
Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?
F1

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

1s
Portimao'da iki DRS bölgesi olacak
F1

Portimao'da iki DRS bölgesi olacak

1s
Seidl, F1'in sosyal medyadaki tutumuyla ilgili Ricciardo'nun görüşüne katılıyor
F1

Seidl, F1'in sosyal medyadaki tutumuyla ilgili Ricciardo'nun görüşüne katılıyor

2s
Son Videolar
Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor 04:36
Formula 1
8s

Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda 14:35
Formula 1
25 Nis 2021

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP 10:02
Formula 1
24 Nis 2021

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP

Emilia-Romagna GP yarış raporu 00:43
Formula 1
23 Nis 2021

Emilia-Romagna GP yarış raporu

Modern F1 tabanları 05:50
Formula 1
21 Nis 2021

Modern F1 tabanları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"
Formula 1 / Son dakika

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"

Portimao'da iki DRS bölgesi olacak
Formula 1 / Son dakika

Portimao'da iki DRS bölgesi olacak

Alonso: "Portimao'da daha fazla puan almak istiyoruz"
Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Portimao'da daha fazla puan almak istiyoruz"

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"

Briatore: "Ferrari gibi bir takım üçüncülük mücadelesi vermemeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Ferrari gibi bir takım üçüncülük mücadelesi vermemeli"

Perez: "Imola'da duble yapmalıydık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Imola'da duble yapmalıydık"

Massa: "Ferrari'nin çok iyi bir pilot kadrosu var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Ferrari'nin çok iyi bir pilot kadrosu var"

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

Son Haberler

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "İki araçla da puan almaya çalışacağız"

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?
F1 Formula 1 / Analiz

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

Portimao'da iki DRS bölgesi olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Portimao'da iki DRS bölgesi olacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.