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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes, Hamilton'a 66 milyon dolar ödemez"

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Marko: "Mercedes, Hamilton'a 66 milyon dolar ödemez"
Ekleyen:
, Editör
29 Oca 2020 08:23

Helmut Marko, son dönemde çıkan haberlerin doğru olabileceğini ancak Mercedes'in Lewis Hamilton'a yıllık 66 milyon dolar vermeyeceğini dile getirdi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın sözleşmesi, 2020 sonuna sona eriyor ve geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialarda, Alman üreticiyle yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinin sekteye uğradığı söylenmişti.

İtalyan basınına göre Mercedes, Hamilton 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan iki yıllık yeni bir anlaşma teklif etti. Mercedes'in önerdiği rakam yıllık 50 milyon dolardı.

Ancak Hamilton, bu teklifi reddetme kararı aldı.

İngiliz pilot takımdan yıllık 66 milyon dolar istediği gibi, sözleşme süresinin de dört yıl olmasını istedi.

Hatta Auto Bild dün yapmış olduğu haberde, Hamilton'ın sabit 60 milyon dolar ve 30 milyon dolarlık da galibiyet, pole ve şampiyonluk bonusu istediğini yazdı.

Hamilton'ın şu anda yıllık 40 ila 45 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, iddiaların doğru olabileceğini ancak Ferrari hariç kimsenin Hamilton'a o kadar büyük bir para vermeyeceğini dile getirdi.

Auto Bild'e konuşan Marko, "Lewis altı kez dünya şampiyonu ve hem spor hem de pazarlama açısından Mercedes için son derece önemli."

"Şahsen Lewis'in kendi değerinin farkında olduğunu düşünüyorum ve bundan ötürü böyle bir rakamla geliyor."

"Ancak, Mercedes de dahil olmak hiçbir takımın bir sürücü için böyle bir miktar harcamak istemediğine inanıyorum. Belki Ferrari isteyebilir." dedi.

Daimler patronu Ola Källenius'un Mercedes'in giderlerini önemli ölçüde azaltmak istediği biliniyor ve Hamilton'ın artan maaşı, bu planlarla uyumsuz gibi görünüyor.

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Editör Kemal Şengül

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