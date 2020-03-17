Marko: "Mercedes, Ferrari-FIA tartışmasından çekildi"

Avustralya GP öncesinde Ferrari ile FIA arasındaki gizli anlaşma ciddi şekilde tartışma konusuydu.

Mercedes, Ferrari-FIA arasında geçen yılın sonunda imzalanan bu gizli motor anlaşmasının açıklığa kavuşmasını istiyordu. Bu yüzden FIA'ya özel bir mektup yazmış ve Ferrari'ye karşı oluşturulan yedi takımlık ittifaka liderlik etmişti.

Ancak Motorsport.com geçtiğimiz günlerde Mercedes Daimler'in CEO'su Ola Kallenius ve Ferrari Başkanı John Elkann arasında gerçekleşen bir telefon görüşmesiyle birlikte Mercedes ve Ferrari arasındaki soğuk savaşın bittiğini öğrenmişti.

Mercedes artık bu yedi takımlık ittifakta yer almıyor ve Ferrari'nin FIA ile imzaladığı bu anlaşmayı sorgulamayı bıraktı.

İtalyan kaynaklara göre daha büyük resim nedeniyle Mercedes ve Ferrari arasında anlaşma sağlandı. Daimler, BMW ve Fiat'ın otonom otomobil teknolojileri üzerinde işbirliği yaptığına inanılıyor. Ayrıca Elkann, tüm bu sürecin Formula 1'in imajına zarar verdiğinden endişe ediyordu. Kallenius'un talebi üzerine, Mercedes F1 CEO'su ve takım patronu Toto Wolff takımın talebini geri çekti.

Red Bull takımının danışmanı Helmut Marko da bu iddiaları doğruladı.

Marko, "Mercedes, kısa süre önce çekildiğini belirtti." dedi.

Ancak Red Bull bu konuda pes etmiyor ve anlaşma ile ilgili yanıt beklemeyi sürdürüyor.

Takım patronu Christian Horner, "Bu konuda her şeyin açığa kavuşması gerekiyor çünkü tüm bu süreç ağızda pek de iyi bir tat bırakmıyor. Bu bizim için çok büyük bir para. Dünya şampiyonasında ikincilikle üçüncülük arasında 20 milyon dolarlık fark var. Bu, çalışanlarımız için ekstra bir bonus ödemesi demek. Öylece bırakıp gidemeyiz." dedi.