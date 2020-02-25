Marko: "Mercedes, DAS sistemiyle 0.2 saniye hızlandı"

Mercedes'in yenilikçi Çift Eksenli Direksiyon (DAS) sistemi, geçen hafta padokta en çok konuşulan konu oldu.

Sistem, sürücülerin ön tekerleklerin açısını değiştirmesine yardımcı oluyor ve böylece lastiklerin sürtünme ve direncinin manuel olarak belirlemelerine imkan tanıyor.

Bu sistemle, Gümüş Oklar, özellikle virajlarda zaman kazandığı gibi, lastikleri de daha iyi koruyor.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Auto Bild'e verdiği demeçte, "Ekstra zaman bulabiliyorlar, yaklaşık 0.2 saniye, çünkü dar virajları dönerken önden kayma yaşamıyorlar. Bu tamamen DAS'tan kaynaklanıyor. "

“Sıralamaya dair gerçek tabloyu sadece ilk yarışta görebiliriz, ama genel resmi son testte göreceğiz."

"Cuma günü Melbourne'de kullanacağımız ayarlarla piste çıkacağız ve diğer takımların da aynı şeyi yapmasını bekliyorum."

"İlk rakibimizin Mercedes olduğuna inanıyorum. Ferrari testlerde çok fazla yakıt ve düşük motor ayarı kullandı. Ancak Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'in açıklamaları, testin ilk haftasında umdukları yerde olmadıklarını gösteriyor." dedi.