Marko: "Mercedes daha da geriye gitmiş görünüyor"

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Mercedes, geçen yıl sezona pek iyi bir başlangıç yapamamış fakat sezon sonuna doğru çok iyi bir gelişim kaydetmişti.

Fakat bu yıl, yeni araca rağmen yine en hızlı üçüncü takım gibi görünüyorlar.

İlk yarışın ardından OE24'e konuşan Helmut Marko, "Mercedes'in birden fazla sorunu var."

"Geçen yıla kıyasla herhangi bir ilerleme kaydedemediler. Hatta geriye doğru gittiklerini bile söyleyebiliriz."

"Görünüşe bakılırsa bir şeyler eksik. Bakalım ne yapacaklar? Bütçe sınırı nedeniyle aracın kendisini değiştirmek kolay değil. Yepyeni bir aracı nasıl üretecekler? Sadece ellerinde sihirli bir değnek varsa bunu yapabilirler."

"Fakat son yaşananlar, bunun pek olası olmadığını gösteriyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, the rest of the field at the start Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Marko, ilk yarışın en hızlı ikinci takımı gibi görünen Aston Martin'in Red Bull'la benzerliğine dikkat çekti.

"Aston Martin'e bakarsanız, araç Red Bull'a oldukça benziyor çünkü bizden çok sayıda mühendis aldılar."

"Geçen yıl Red Bull ile neredeyse aynı araca sahiplerdi."

"Alonso yeniden kazanır mı bilmiyorum ama bu büyük oranda araca bağlı. Lewis ile savaşı kesinlikle çok keyifliydi. Sert ama adildi. İnanılmaz bir beceri sergiledi."

"Yarıştan sonra Max'e, ikisi arasındaki mücadelenin tekrarını göstermek istedim ama zaten -yarış içerisinde- büyük ekranlardan her şeyi takip ettiğini söyledi."

Mercedes'in "Red Bull bu yıl her yarışı kazanacak" yorumu sorulduğunda Marko, "Saçmalık. Bunu ilk yarıştan sonra söyleyemezsiniz."

"Her şeyin değişmesi için, geçen yıl Brezilya'da yaptığımız gibi ayarlarda bir hata yapmak yeterli." cevabını verdi.