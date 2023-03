Marko: "Mercedes daha da geriye gitmiş görünüyor"

Mercedes, geçen yıl sezona pek iyi bir başlangıç yapamamış fakat sezon sonuna doğru çok iyi bir gelişim kaydetmişti.

Fakat bu yıl, yeni araca rağmen yine en hızlı üçüncü takım gibi görünüyorlar.

İlk yarışın ardından OE24'e konuşan Helmut Marko, "Mercedes'in birden fazla sorunu var."

"Geçen yıla kıyasla herhangi bir ilerleme kaydedemediler. Hatta geriye doğru gittiklerini bile söyleyebiliriz."

"Görünüşe bakılırsa bir şeyler eksik. Bakalım ne yapacaklar? Bütçe sınırı nedeniyle aracın kendisini değiştirmek kolay değil. Yepyeni bir aracı nasıl üretecekler? Sadece ellerinde sihirli bir değnek varsa bunu yapabilirler."

"Fakat son yaşananlar, bunun pek olası olmadığını gösteriyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images