Marko: "Mercedes bir takım olarak çok iyi"

Red Bull, 2009 yılından bu yana 2015 hariç her sezondan zaferle ayrılmayı başardı ve geçen yıl turbo motorlar dönemindeki en iyi sezonlarından birisini geçirdi.

Avusturyalı ekip, Pierre Gasly ve Alex Albon'la yaşanan sorunlara rağmen Max Verstappen'le son derece istikrarlı sonuçlar aldı ve sezonu toplamda üç galibiyet, iki pole pozisyonu, dokuz podyum ve 417 puanla kapattı.

Oysa 2018'de Daniel Ricciardo'nun varlığına rağmen 13 podyum ve 419 puan toplamışlardı.

Avusturyalı ekip gelecek yıl Mercedes'i yakalamayı ve hatta şampiyonada önüne geçmeyi hedefliyor.

Ancak Helmut Marko, Mercedes'in çok iyi bir takım olduğunun da farkında.

Marko, "Elbette şampiyonluk için yarışmak istiyoruz ve bunu yapmak için en başından itibaren, şaside rekabetçi olmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz."

"Ayrıca Honda gelecek yıl için performans artışına sahip olacak. Şimdiye kadar söz verdikleri her şeyi yaptıkları için, bunun olmasını bekliyorum. Bu artık mazeretimiz olmadığı anlamına geliyor."

"Kesinlikle en komple ve kompakt paketi sunmamız gerekiyor. Bu sayede Mercedes'e karşı bir fırsatımız olabilir. Ancak Mercedes ilk yıllarda motor sayesinde avantajıylaydı fakat şimdi inanılmaz güçlü bir takımları ve şasileri var."

"Yine de gelecek yıl için iyi bir şansımız olduğuna inanıyoruz. Zafer konusunda herhangi bir rakam vermek istemiyorum. Ama beşten fazla olması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca Ferrari'nin bu yılki çılgınlıklarının gelecek yıl gerçekleşmeyeceğini varsayıyorum." dedi.