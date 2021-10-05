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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Marko: "Mercedes artık motoru tam güçte kullanmak zorunda kalıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, bu yıl çok iyi performans gösterdikleri için Mercedes'in artık motoru sürekli tam güçte kullanmak zorunda kaldığını düşünüyor.

Marko: "Mercedes artık motoru tam güçte kullanmak zorunda kalıyor"

Mercedes, bu sezon şampiyonada Red Bull'la kıyasıya bir rekabet halinde ve hemen hemen her yarışta şampiyonadaki durum değişiyor.

Artık sezonun son üçte birlik kısmına girilmiş durumda ve şu anda pilotlar şampiyonasındaki puan farkı sadece iki.

Mercedes, bu yıl normalden daha fazla güç ünitesi sorunu yaşadı ve Mercedes takımı, tıpkı Red Bull gibi Lewis Hamilton'ı dördüncü güç ünitesine geçirmeyi değerlendiriyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in artık motoru tam güçte çalıştırmak zorunda kaldığını ve bunun da problemlere sebep olduğunu düşünüyor.

Marko, “Mercedes, daha önce güç ünitesine pek fazla yüklenmiyordu. Onlar için her şey daha kolaydı. Yarışlarda, ilk birkaç turda zorluyorlardı ve ardından hızı sabit tutarak, motor ömrünü koruyorlardı."

"Şimdi böyle bir şey yapma olasılıkları yok. Daha fazla zorlamaları gerekiyor ve problemler bu sebeple ortaya çıkıyor." dedi.

Kalan yedi yarış için Hamilton'ın elinde sadece iki güç ünitesi var. Bu ünitelerden ilki Bakü'de, diğer ise Spa'da kullanılmaya başlandı. Mercedes, yaşanan sorunlar göz önüne alındığında bu yıl dördüncü motora geçmek zorunda kalabilir.

Bu, Sochi'de yapılabilirdi fakat takım, galibiyete olan ihtiyacı göz önüne alındığında bunu yapmamayı seçti.

Auto Motor und Sport'a konuşan bir Mercedes mühendisi,  "Lewis'in Sochi'deki yarışı kazanmasını istiyorduk çünkü Britanya Grand Prix'sinden bu yana yarış kazanmamıştık. Bir zafere ihtiyacımız vardı. Sonuçta takımın moralini korumak da önemli."

"Lewis sorun yaşamadığı takdirde, Türkiye'de de güç ünitesini değiştirmeyeceğiz. Red Bull Racing ile olan sıkı mücadelemizin orada da devam etmesini bekliyoruz."

"Ancak sonraki yarışlardan birinde motor değişikliği yapmak zorunda kalacağız. Genellikle bunu, ya özellikle hızlı olduğumuz ya da rakiplerimize göre çok daha düşük bir hızda gittiğimiz pistlerde yapmaya çalışırız. Ya da yağmur ihtimali olan bir yerde olabilir."

"Meksika'daki pist, yüksek rakım nedeniyle Red Bull Racing için harika bir yer. Aynı şey Interlagos için de söylenebilir." dedi.

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