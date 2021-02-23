Marko: "Mercedes açık favori"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde Speedweek ile olan röportajında, Red Bull ve Aston Martin'in yeni sezonda kendilerinden daha iyisini yapma ihtimalini es geçmemişti.

Wolff, "Yeni kurallara uygun şekilde aracın alt kısmının tasarımında değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle tüm konsepti yeniden düşünmek gerekiyordu. Red Bull veya Aston Martin'in bizden daha verimli bir çözüm geliştirmiş olabileceğini göz ardı etmiyoruz." demişti.

Bu sözler, F1-Insider.com tarafından Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'ya soruldu. Marko genellikle iyimser açıklamalar yapmayı seven isimlerden birisi.

Ancak bu kez favorinin Mercedes olduğunu dile getirdi.

Marko, "Sezon başlamadan önce açıklamalarınızla baskı yaratabilirsiniz. Henüz sürüş olmadığı için kelimelerle baskı yaratmak zorundasınız."

"Önde yer alabilmeyi umuyoruz, ancak Mercedes açık favori. 2014'ten bu yana, hibrit dönemdeki tüm şampiyonaları kazandılar. Yani favori onlar." dedi.

Marko ayrıca Wolff'un Aston Martin sözlerini de, "Mercedes'ten çok farklı bir arka kısım hazırlayacaklarını hayal etmek zor. En azından geçmiş deneyimlerimizin gösterdiği şey bu." diyerek İngiliz ekibin, Mercedes'in çözümlerini kullandığını ima etti.

2021 sezonu 12-13-14 Mart'taki Bahreyn testleri ile başlayacak ve Helmut Marko, ilk testten Bahreyn GP sonuna kadar ülkede kalacaklarını söyledi.

"Şu an için sahip olduğumuz plan bu. F1 testlerinden sonra Formula 2 testleri de var. Burada uzun süre kalmak en iyisi. Bu, virüse yakalanma riskli önemli ölçüde azaltıyor."