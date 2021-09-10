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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Marko: "McLaren'ler bizi geçmediği için mutluyuz"

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, Şef Editör

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, İtalya GP öncesi bugün gerçekleştirilen sıralamalarda McLaren pilotlarına geçilmedikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Marko: "McLaren'ler bizi geçmediği için mutluyuz"

Sprint Sıralama formatının uygulandığı İtalya GP hafta sonunda sıralama seansı cuma günü gerçekleştirildi.

Monza'daki uzun düzlükler nedeniyle Mercedes'in güçlü olması bekleniyordu ve tam olarak beklenen gerçekleşti. 1:19.555 ile Valtteri Bottas, Sprint sıralama yarışı için ilk sırayı kazanırken onun hemen arkasında takım arkadaşı Lewis Hamilton yer aldı.

Şampiyonada lider durumda bulunan Red Bull pilotu Max Verstappen 0.4 sn geride 3. olurken oldukça hızlı bir hafta sonu geçiren McLaren pilotlarına geçilmekten kıl payı kurtuldu.

Marko, sıralama seansı öncesinde bekledikleri en iyi sonucun üçüncülük olduğunu ve hatta McLaren'a geçilmedikleri için şanslı olduklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Marko, "Mümkün olan maksimum sonuç üçüncülüktü. Checo'ya teşekkürler. Hava koridorunu vererek harika iş çıkardı. Geçen sene 1 sn yavaştık. Şimdi ise 0.4 sn gerideyiz. Bu bizim için büyük bir gelişim."

"McLaren'lar bizi geçmediği için mutluyuz çünkü onlar düzlükte çok hızlılar. Biz iyiyiz." dedi.

Bottas'ın grid cezası alacak olması nedeniyle kaybedecek bir şeyin olmadığı ve kaza yaparsa bir kaybının olmayacağının söylenmesi üzerine Marko, "Kaza yaparsa, puan kazanma şansını da kaybedecek. Onun Budapeşte'de gereken dersi çıkardığını düşünüyorum. Bunu yine yapacağını düşünmüyorum!" dedi.

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Bottas: ''Araç bu hafta sonu çok iyi''

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