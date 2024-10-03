Marko: McLaren'ın tur başına bir saniyelik üstünlüğü Verstappen'e “yabancı”

Red Bull danışmanı Helmut Marko, McLaren'ın Formula 1 avantajının son zamanlarda “yepyeni bir dünyaya” dönüşmesinden endişe duyuyor ve son dünya şampiyonu Max Verstappen de aynı şekilde şaşkın.

Lando Norris son Singapur Grand Prix'sinde rakipsizdi ve pol pozisyonu için Verstappen'i 0.2 farkla geride bıraktıktan sonra yarışı üç kez şampiyon olan Verstappen'e 21 saniye fark atarak kazandı. -yarış içinde bu fark 29 saniyeye kadar çıkmıştı-

Bu, Red Bull ve Verstappen için sekiz yarışlık bir galibiyet hasretinin devamıydı; bu süreçte Verstappen sadece bir pole pozisyonu ve üç podyum başarısı elde ederken, McLaren dört pole pozisyonu, dört galibiyet ve on bir podyum sonucuyla dikkat çekti.

Verstappen ve Marko geçen hafta Salı günü telefonda “uzun bir konuşma” yaptı ve bu konuşma sırasında Red Bull'un McLaren'a kıyasla yaşadığı performans sorunu gündeme geldi.

Autosport’un kardeş yayını Formel1.de ile yapılan bir röportajda sürücüsünün o konuşmada ne söylediği sorulduğunda, Marko şu cevabı verdi: “Eh, Lando'nun üstünlüğünün yabancı olduğunu söyledi, özellikle orta sertlikteki lastiklerde bizden tur başına dokuz salise ila bir saniye fark aldı.”

“Aracımız optimize edilmiş olsaydı bile, orta lastiklerde bu süreleri yapamazdı. Hepimiz bunu nasıl başardığını merak ediyoruz.”

“Norris bizden tur başına 0.9 ila bir saniye aldığında, bu yepyeni bir dünya demektir. Unutmayın, ikinci turda Leclerc de Lando kadar hızlıydı ya da neredeyse biraz daha hızlıydı. Yani bizim için ikincilik neredeyse bir zafer gibiydi diyebilirim.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

McLaren, Mayıs ayındaki Miami Grand Prix'sinden bu yana aynı tabanı kullanmayı tercih ederek başarılı formunu devamlılık üzerine inşa ederken, Red Bull Bakü ve Marina Bay turları öncesinde “ince” bir güncelleme yaptı.

Marko, yenilenen Red Bull tabanı için “Bu doğru yönde atılmış bir adım ama yeterli değil”

“Çok ama çok sıkı çalıştılar ve bazı bilgiler edindiler. Tamamen yeni bir taban değildi ama bazı kısımları yeniydi. Ancak bence belirleyici faktör Austin'deki performans olacak ve başka pek çok şey de geliyor.” dedi.

Takım müdürü Christian Horner, Verstappen'in yarışı kazanan Leclerc'e 38 saniye fark atarak altıncı bitirmesinin ardından Monza yarışını Red Bull için “en düşük nokta” olarak tanımlamıştı ve Marko da bunun “bir uyanış çağrısından daha fazlası” olduğu konusunda hemfikirdi.

Marko, “Bu, strateji, pit stop, hız gibi her konuda bu kadar yanıldığımızı hatırlayamadığım en kötü yarıştı.”

“Ama şimdi doğru yoldayız. Otomobilin, nispeten küçük değişikliklerin veya altı ya da yedi derecelik sıcaklık farklarının performansı etkilememesi için daha geniş bir çalışma penceresine sahip olması gerekiyor.”

“Ve daha fazla hız ve daha fazla esneklik de olmalı ki Max saldırabilsin. Ön uca duyarlı bir arabaya ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Çünkü sadece ikinci gelmeye güvenmek yeterli değil.” diyerek Verstappen'in pilotlar şampiyonluğunu kazanmak için kalan her yarışta ikinci olmayı göze alabileceğine atıfta bulundu.

Ancak Red Bull, McLaren'ın 41 puan gerisinde ve son altı yarışta 119 puan daha az toplayarak, büyük ölçüde Sergio Perez'in Miami yarışından bu yana hiçbir yarışı ilk beşte bitirememesi nedeniyle, Marko, bu şampiyonluk mücadelesinin şu anki performanslarıyla muhtemelen sona erdiğini kabul etti.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Ancak Maxin tekrar yarış kazanması ve Sergio'nun üçüncü ya da dördüncü sırayı elde etmesi durumunda işlerin tekrar farklı görüneceği konusunda iyimserim”

“Ancak şu an için odak noktamız öncelikle Pilotlar Şampiyonluğu.”

“Ancak bunu başarırsak -ki bunun sadece Max'in en az iki yarış daha kazanmasıyla mümkün olabileceğine inanıyorum- o zaman Takımlar Şampiyonası da biraz daha umut verici görünecektir.” diye ekledi.